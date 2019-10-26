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Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi: Kadınlar çocuklarının yanında...

Son avcı Awa kabilesi görüntülediler! Güney Amerika'nın en büyük yüz ölçümüne sahip olan Brezilya'nın en önemli özelliklerinden biri uçsuz bucaksız yağmur ormanlarına sahip olması. Amazonların ev sahibi olan ülkede hala keşfedilmemiş yaşamlar olduğunu tahmin etmek zor değil. Kimi zaman bu ilkel topluluklar objektiflere de yakalanıyor. Dünyadan izole hayretler içinde bırakan gelenek ve yaşamlarına devam ediyorlar. İşte bunlardan biri de Awa halkı. İşte avcı kabilenin yaşamından görüntüler...

26.10.2019 16:12 - Son Güncelleme: 26.10.2019 16:12
Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi: Kadınlar çocuklarının yanında...

Brezilya'nın yerli halkı Awa kabilesi hayatta kalmak için direniyor.

Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi: Kadınlar çocuklarının yanında...

National Geographic Dergisi için günlük hayatlarını gözler önüne seren kabile üyelerinden 100 tanesi ile şimdiye kadar hiçbir şekilde temas kurulamadı.

Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi: Kadınlar çocuklarının yanında...

600 kişilik grubu bir kısmı ile temasa geçen fotoğrafçı Domenico Pugliese

Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi: Kadınlar çocuklarının yanında...

Bu olağanüstü kabile ile zaman geçirecek kadar şanslı olanlardan biri.

Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi: Kadınlar çocuklarının yanında...

İşte son kabilenin günlük yaşamı...

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