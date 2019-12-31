Dünyayı şoke eden görüntü! Tam 4 bin kişi birden...

2019'un son gününde tüm gözler alev denizine çevrildi. Binlerce turist ve yerli halk sahile ve teknelere sığındı. Uluslararası haber ajansları tarafından, alev denizinden tüyler ürperten kareler servis edilmeye başlanırken kurtarma için operasyon düzenlenmesi bekleniyor.

31.12.2019 12:38 - Son Güncelleme: 31.12.2019 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





