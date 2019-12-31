Dünyayı şoke eden görüntü! Tam 4 bin kişi birden...
2019'un son gününde tüm gözler alev denizine çevrildi. Binlerce turist ve yerli halk sahile ve teknelere sığındı. Uluslararası haber ajansları tarafından, alev denizinden tüyler ürperten kareler servis edilmeye başlanırken kurtarma için operasyon düzenlenmesi bekleniyor.
31.12.2019 12:38
- Son Güncelleme: 31.12.2019 12:38
2019'un son gününde dünyanın gözü alev denizine çevrildi, binlerce turist ve yerel halkın sahile ve teknelere sığındığı bildiriliyor. Avustralya'da haftalardır söndürülemeyen orman yangınları, ada ülkesi sakinlerine geceden bu yana dehşeti yaşatıyor.
Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan alevler nedeniyle binlerce kişi sığınmak için deniz kenarlarına kaçtı.
BBC'nin haberine göre, yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla aralarında turistlerin de bulunduğu 4 bin insan sahil, rıhtım ve teknelere sığındı.
Monaro ilçesi yakınlarında alevlerden kaçan kanguru sürüsü ise, cehennemin boyutunu gösterdi. Çaresiz onlarca hayvan, dumanların içinde ilerliyor.
Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, mahsur kalanları denizden tahliye etme planları olduğunu ve yangınlara bağlı olarak kara yoluyla erişim sağlanamayan kişilere deniz yoluyla ulaşılabileceğini belirtti.