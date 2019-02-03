Dünyayı sallayan iddia! 'İşte kayıp Malezya uçağı'
YouTube üzerinde paylaşılan bir videoda, Kayıp Malezya Uçağı MH370'in NASA uydusu tarafından tespit edildiği öne sürüldü.
03.02.2019 02:06
- Son Güncelleme: 03.02.2019 02:14
Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.
227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.
Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.
ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.
Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti.