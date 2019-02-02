Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Polis sert müdahalede bulundu
Fransa'da sarı yelekliler ülke çapında düzenlendikleri gösterilerde çok sayıda eylemcinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımına tepki gösterirken, Paris'te polis protestoculara sert müdahalede bulundu.
02.02.2019 20:12 - Son Güncelleme: 02.02.2019 20:13
Valence Valiliği, kentte yapılacak protesto öncesinde 18 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.
İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre de ülke genelindeki gösterilerde 17 bin 400 kişi yer alırken, Occurence adlı şirketin Fransız basını için yaptığı sayıma göre Paris'teki eyleme 13 bin 800 kişi katıldı.
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