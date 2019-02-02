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Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Polis sert müdahalede bulundu

Fransa'da sarı yelekliler ülke çapında düzenlendikleri gösterilerde çok sayıda eylemcinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımına tepki gösterirken, Paris'te polis protestoculara sert müdahalede bulundu.

02.02.2019 20:12 - Son Güncelleme: 02.02.2019 20:13
Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Polis sert müdahalede bulundu

Sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı seslerini bir kez daha duyurmak için ülke genelinde 12. kez sokağa çıktı. Polisin eylemlerde kullandığı biber gazına tepki gösteren göstericiler biber gazının yasaklanmasını talep etti.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Polis sert müdahalede bulundu

Paris'in Felix-Eboue Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte gösterilerde biber gazından yaralanan protestocular da yer aldı. Sarı yelekliler kordon kurarak bu kişilerin güvenliğini sağladı.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Polis sert müdahalede bulundu

Yürüyüşte herhangi bir gerginlik yaşanmadı ancak göstericiler Republique Meydanı'na geldiğinde polisle protestocuların arasında olaylar çıkarken, polis eylemcilere sert müdahalede bulundu. Meydanın etrafı polis tarafından sarılırken, metro ulaşımı durduruldu.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Polis sert müdahalede bulundu

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde çıkan olaylarda 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Nantes kentinde düzenlenen gösteride polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.

Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda! Polis sert müdahalede bulundu

Valence Valiliği, kentte yapılacak protesto öncesinde 18 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre de ülke genelindeki gösterilerde 17 bin 400 kişi yer alırken, Occurence adlı şirketin Fransız basını için yaptığı sayıma göre Paris'teki eyleme 13 bin 800 kişi katıldı.

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