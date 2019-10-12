Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Barış Pınarı Harekatı devam ederken... Türkiye hepsini ezdi geçti
Dünyanın en güçlü orduları 2019 verileriyle güncellendi. Sıralama yapılırken, doğal kaynaklar, yerel sanayi, coğrafi faktörler, lojistik güç ve ülkelerin dünyadaki statüleri dikkate alındı. İşte o liste... Türkiye zirveye oynuyor.
Türkiye, başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından terör koridorunu engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/PYD'ye karşı operasyon başlatırken, uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2019'in askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı! Bu listenin belirlenmesinde 50'den fazla faktör hesaba alındı. Bunlardan bazıları; teknoloji yönünden gelişmişlik, insan gücü, sahada uzun süre kalma ve hareket kabiliyeti...
Barış Pınarı Harekatı kapsamında bugün itibari ile etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415 oldu. Açıklanan askeri güçler listesinde, Türkiye'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması ve yerel askeri sanayisini geliştirme yolunda katettiği başarılı adımlar olduğu belirtildi. İşte 2019'un en güçlü orduları!