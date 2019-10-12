Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Barış Pınarı Harekatı devam ederken... Türkiye hepsini ezdi geçti

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bugün itibari ile etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415 oldu. Açıklanan askeri güçler listesinde, Türkiye'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması ve yerel askeri sanayisini geliştirme yolunda katettiği başarılı adımlar olduğu belirtildi. İşte 2019'un en güçlü orduları!