Dünyanın en güçlü 100 hava kuvvetleri sıralandı! Türkiye İsrail ve İngiltere'yi öyle bir ezdi ki...

Dünyanın en güçlü orduları listesinin ardından merakla beklenen "hava kuvvetleri sıralaması" sonunda açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, güncel hava kuvvetleri listesini paylaştı ve Türkiye'nin çarpıcı bir yükselişe imza attığı görüldü. Global Firepower'ın 2024 raporuna göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri sıralamasında yaşadığı iki basamaklık yükseliş dikkatleri üzerine çekti. Ülkenin sahip olduğu stratejik yetenekler ve modernizasyon çalışmalarının meyvelerini verdiği gözlemlendi. İşte en güçlü 100 hava kuvvetleri listesi...