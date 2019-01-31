Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in çok konuşulan kamera arkası görüntüleri

İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız?

31.01.2019 22:10 - Son Güncelleme: 31.01.2019 22:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





