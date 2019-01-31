Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in çok konuşulan kamera arkası görüntüleri
İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız?
31.01.2019 22:10
- Son Güncelleme: 31.01.2019 22:15
Dünyaca ünlü maceracı, hayatta kalma uzmanı ve televizyon programcısı Bear Grylls vahşi doğada yaptıklarıyla adeta sınırlarını zorluyor.
Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.
İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...
Ve burada da araçlar görünüyor.
Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.