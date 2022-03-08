Dünya Rusya’dan sızdırılan gizli raporu konuşuyor: Ukrayna savaşı Zelensky öldürülse bile kazanılamaz
Ukrayna-Rusya savaşı 13. Gününü bitirirken Rusya'dan sızdırılan gizli rapor dünya gündemine bomba gibi düştü. Kimin yazdığı belirtilmeyen raporda, Ukrayna'daki savaşın artık kazanılamaz olduğu iddia edildi ve "Şimdi Zelenski öldürülse, ya da esir alınsa bile hiçbir şey değişmeyecek. Ülkemiz çok daha büyük bir savaşa doğru kayıyor" ifadeleri yer aldı.
Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir muhbir tarafından sızdırılan 2000 kelimelik Rapor internette yayınlandı. Kimliği doğrulanamayan rapor, Bellingcat'teki analistler ve Rus insan hakları gözlemcisi Gulagu tarafından paylaşıldı ve büyük dikkat çekti.
'UKRAYNA SAVAŞI ARTIK KAZANILAMAZ'
Sızdırılan rapora göre FSB muhbiri, Ukrayna savaşının 'artık kazanılamaz' olduğunu iddia etti. Kremlin içindeki casus teşkilatının şimdiye kadarki başarısızlıklardan sorumlu olduğunu iddia eden muhbir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bir dünya savaşı başlatmak istediği için Hitler'e benzetti.
SAVAŞ KARARINI KİMSE BİLMİYORDU
Raporda savaş kararının kimse tarafından bilinmediğine özellikle dikkat çekildi ve "Bize sadık olanlar bile artık karşı. Çünkü savaş yukarıdan planlanmıştı, çünkü bize saldırıya uğramadıkça böyle bir seçeneğin olmayacağı söylendi. Kimse böyle bir savaş olacağını bilmiyordu, bu yüzden de kimse bu tür yaptırımlara hazırlanmadı. Mutlak zafer için bir seçenek söz konusu değil" ifadeleri yer aldı.