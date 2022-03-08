Dünya Rusya’dan sızdırılan gizli raporu konuşuyor: Ukrayna savaşı Zelensky öldürülse bile kazanılamaz

SAVAŞ KARARINI KİMSE BİLMİYORDU

Raporda savaş kararının kimse tarafından bilinmediğine özellikle dikkat çekildi ve "Bize sadık olanlar bile artık karşı. Çünkü savaş yukarıdan planlanmıştı, çünkü bize saldırıya uğramadıkça böyle bir seçeneğin olmayacağı söylendi. Kimse böyle bir savaş olacağını bilmiyordu, bu yüzden de kimse bu tür yaptırımlara hazırlanmadı. Mutlak zafer için bir seçenek söz konusu değil" ifadeleri yer aldı.