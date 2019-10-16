Dünya Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un bu görüntülerini konuşuyor! Kutsal Dağ'da bu kare ile mesaj verdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, beyaz atıyla Baekdu Dağı'nın zirvesine çıktı. Kim'in dağın zirvesinde verdiği pozların büyük bir operasyonun işareti olduğuna dikkat çekildi. Kim Jong Un'un ilk defa ortaya çıkan görüntüleri Kuzey Kore'nin resmi devlet televizyonunda yayınlandı. İşte Kim Jong Un'dan dikkat çeken kareler... Kim Jong-un 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir.
KİM YOUNG KİMDİR?
Babası Kim Cong-il, annesi Ko Yong-hui olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, eğitimini almak için gizli bir isimle beraber İsviçre'de okudu. İlk eğitimlerini tamamladıktan sonra "Pak-kol" ismi altında Bern yakınlarında Gümligen'de en özel İngilizce "International School" a gitti. Kuzey Kore'nin eski devlet başkanı olan babası sayesinde, devlet kademesinde genç yaşında önemli yerlere geldi ve Kore İşçi Partisi Polit bürosu tarafından Kore Halk Ordusu Yüksek Komutanlığına getirildi. Bir yıl sonrasında da Kuzey Kore Halk Ordusunda mareşal rütbesini aldı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, beyaz atıyla Baekdu Dağı'nın karlı zirvesine çıktı. Fotoğrafları yayımlayan Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim'in pozlarının büyük bir operasyonu vurguladığını belirtti. Ayrıca Kim'in Baekdu Dağı'nın zirvesinde at üzerindeki yürüyüşünün, Kore devrimi tarihinde büyük önem taşıyan bir operasyonun olacağına işaret ettiği belirtildi.