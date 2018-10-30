Dünya bu olayı konuşuyor! Küçük bir grup olarak yola çıkmışlardı...

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye başlayan göç yürüyüşü dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Küçük bir grup olarak yola çıktılar, yalnızca 160 kişilerdi. Yolculuk Facebook'ta paylaşılınca bir gün sonra sayıları binleri buldu. Her kilometrede geniş kitleler yürüyüşe katıldı. Ve bir anda dünyanın dikkatini çektiler. ABD, kafileyi durdurmak için 5 bin 200 asker yollayacağını resmen ilan etti. ABD'ye doğru ilerleyen göçmen karavanının yolculuğu, Orta Amerika ülkesi Honduras'tan başladı. Kafile ilerlerken Guatemala ve El Salvador'da daha da büyüdü.