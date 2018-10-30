Dünya bu olayı konuşuyor! Küçük bir grup olarak yola çıkmışlardı...

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye başlayan göç yürüyüşü dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

30 Ekim 2018 Salı, 11:32:43 Güncelleme: 11:47:41
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Dünya bu olayı konuşuyor! Küçük bir grup olarak yola çıkmışlardı...

Küçük bir grup olarak yola çıktılar, yalnızca 160 kişilerdi.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Küçük bir grup olarak yola çıkmışlardı...

Yolculuk Facebook'ta paylaşılınca bir gün sonra sayıları binleri buldu.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Küçük bir grup olarak yola çıkmışlardı...

Her kilometrede geniş kitleler yürüyüşe katıldı.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Küçük bir grup olarak yola çıkmışlardı...

Ve bir anda dünyanın dikkatini çektiler.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Küçük bir grup olarak yola çıkmışlardı...

ABD, kafileyi durdurmak için 5 bin 200 asker yollayacağını resmen ilan etti.

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