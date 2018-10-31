Endonezya'da düşen yolcu uçağında dehşete düşüren detaylar

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarında 52 kimlik kartına ulaşıldı. Kazanın ardından kahreden detaylar da ortaya çıkıyor. Şu ana kadar cesetlerin parça parça ve karışık olması nedeniyle ölü sayısına ilişkin net bir rakam verilemiyor. Öte yandan, karakutudan da ilk sinyallerin alındığı belirtiliyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 10:13:48 Güncelleme: 11:45:27
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Endonezyada düşen yolcu uçağında dehşete düşüren detaylar

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Operasyon Başkan Yardımcısı Nugroho Budi Wiryanto, pazartesi sabah kalkıştan 13 dakika sonra Karawang açıklarında düşen uçağa ilişkin arama kurtarma çalışmalarında 18'i kadın ve 34'ü erkek olmak üzere 52 kişiye ait kimlik kartları bulduklarını açıkladı.

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Endonezyada düşen yolcu uçağında dehşete düşüren detaylar

13 BEDEN AİT CESET PARÇALARI BULUNDU

Bölgede ayrıca dün akşam da 13 bedene ait ceset parçaları bulduklarını aktaran Wiryanto, olayın ilk gününden bu yana ceset parçası, uçak ve kişisel eşyaların konulduğu 37 ceset torbasının hastaneye nakledildiğini belirtti.

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Endonezyada düşen yolcu uçağında dehşete düşüren detaylar

'CESETLER PARÇA PARÇA KARIŞIK HALDE'

Aile yakınlarından alınan bilgi ve DNA örnekleriyle kimlik tespiti yapılmaya çalışılırken, cesetlerin parça parça karışık halde olmasından şu an için ceset sayısına ilişkin net bir rakam verilmedi.

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Endonezyada düşen yolcu uçağında dehşete düşüren detaylar

KARAKUTUDAN İLK SİNYALLER ALINDI

Bölgedeki arama kurtarma yetkilileri ise uçağın gövdesi ve karakutusuna ilişkin çalışmalarında uçağın karakutusundan ilk sinyalleri aldı.

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Endonezyada düşen yolcu uçağında dehşete düşüren detaylar

Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto da televizyona yaptığı açıklamada uçağın gövdesinin bir kısmını bulduklarına inandığını söyledi.

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