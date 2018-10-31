Endonezyada düşen yolcu uçağında dehşete düşüren detaylar

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Operasyon Başkan Yardımcısı Nugroho Budi Wiryanto, pazartesi sabah kalkıştan 13 dakika sonra Karawang açıklarında düşen uçağa ilişkin arama kurtarma çalışmalarında 18'i kadın ve 34'ü erkek olmak üzere 52 kişiye ait kimlik kartları bulduklarını açıkladı.