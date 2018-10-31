Endonezyada düşen yolcu uçağında dehşete düşüren detaylar

Endonezya'da düşen yolcu uçağında dehşete düşüren detaylar
Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarında 52 kimlik kartına ulaşıldı. Kazanın ardından kahreden detaylar da ortaya çıkıyor. Şu ana kadar cesetlerin parça parça ve karışık olması nedeniyle ölü sayısına ilişkin net bir rakam verilemiyor. Öte yandan, karakutudan da ilk sinyallerin alındığı belirtiliyor.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 10:13:48 Güncelleme: 11:45:27
Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Operasyon Başkan Yardımcısı Nugroho Budi Wiryanto, pazartesi sabah kalkıştan 13 dakika sonra Karawang açıklarında düşen uçağa ilişkin arama kurtarma çalışmalarında 18'i kadın ve 34'ü erkek olmak üzere 52 kişiye ait kimlik kartları bulduklarını açıkladı.
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