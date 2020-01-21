Dünya bu akşama kilitlendi! Trump saat 21.00'de...

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle Senato'da başlayan dava sürecinde ilk duruşma bugün. Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak olan oturumda, Trump'ın görevini kişisel çıkarları için kötüye kullandığı iddiaları ele alınacak. Dünyanın kilitlendiği akşamı, televizyonlar canlı yayınla verecek. ABD tarihinde sadece üçüncü kez yaşanan azil sürecinin bundan sonraki adımları nasıl işleyecek? İşte detaylar...

21.01.2020 17:26 - Son Güncelleme: 21.01.2020 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





