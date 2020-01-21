GaleriDünya

Dünya bu akşama kilitlendi! Trump saat 21.00'de...

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle Senato'da başlayan dava sürecinde ilk duruşma bugün. Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak olan oturumda, Trump'ın görevini kişisel çıkarları için kötüye kullandığı iddiaları ele alınacak. Dünyanın kilitlendiği akşamı, televizyonlar canlı yayınla verecek. ABD tarihinde sadece üçüncü kez yaşanan azil sürecinin bundan sonraki adımları nasıl işleyecek? İşte detaylar...

21.01.2020 17:26 - Son Güncelleme: 21.01.2020 17:38
Dünya bu akşama kitlendi! Trump saat 21.00'de...

Başkanlık koltuğunda üçüncü yılını dolduran ABD lideri Donald Trump için en zor gün geldi çattı, dünyada tüm saatler akşam 21.00'e ayarlandı.

Dünya bu akşama kitlendi! Trump saat 21.00'de...

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle Senato'da başlayan dava sürecinde ilk duruşma bugün. Oturumda, Trump'ın görevini kişisel çıkarları için kötüye kullandığı iddiaları ele alınacak. Peki, ABD tarihinde sadece üçüncü kez yaşanan azil sürecinin bundan sonraki adımları nasıl işleyecek?

Dünya bu akşama kitlendi! Trump saat 21.00'de...

Ön duruşma
İlk oturumda, yargılama sürecinin usullerinin belirlenmesi bekleniyor. Bugün gündeme gelmesi beklenen ve yargılama sürecini temelden etkileyebilecek olan konu ise tanıkların dinlenip dinlenmeyeceği olacak.

Dünya bu akşama kitlendi! Trump saat 21.00'de...

ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, Beyaz Saray'da görev yapan ve eskiden Trump'ın ekibinde yer alan isimlerin duruşmalarda tanık olarak dinlenmesini talep ediyor.

Dünya bu akşama kitlendi! Trump saat 21.00'de...

Tanıkların dinleneceği yönünde bir ek maddenin yargılama kurallarına girebilmesi için ön duruşma sonunda yapılacak oylamada kabul edilmesi gerekecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump: ABD'nin ekonomik toparlanması muhteşem
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump: ABD'nin ekonomik toparlanması muhteşem