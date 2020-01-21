Dünya bu akşama kilitlendi! Trump saat 21.00'de...
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle Senato'da başlayan dava sürecinde ilk duruşma bugün. Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak olan oturumda, Trump'ın görevini kişisel çıkarları için kötüye kullandığı iddiaları ele alınacak. Dünyanın kilitlendiği akşamı, televizyonlar canlı yayınla verecek. ABD tarihinde sadece üçüncü kez yaşanan azil sürecinin bundan sonraki adımları nasıl işleyecek? İşte detaylar...
21.01.2020 17:26
- Son Güncelleme: 21.01.2020 17:38
Başkanlık koltuğunda üçüncü yılını dolduran ABD lideri Donald Trump için en zor gün geldi çattı, dünyada tüm saatler akşam 21.00'e ayarlandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azli istemiyle Senato'da başlayan dava sürecinde ilk duruşma bugün. Oturumda, Trump'ın görevini kişisel çıkarları için kötüye kullandığı iddiaları ele alınacak. Peki, ABD tarihinde sadece üçüncü kez yaşanan azil sürecinin bundan sonraki adımları nasıl işleyecek?
Ön duruşma
İlk oturumda, yargılama sürecinin usullerinin belirlenmesi bekleniyor. Bugün gündeme gelmesi beklenen ve yargılama sürecini temelden etkileyebilecek olan konu ise tanıkların dinlenip dinlenmeyeceği olacak.
ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, Beyaz Saray'da görev yapan ve eskiden Trump'ın ekibinde yer alan isimlerin duruşmalarda tanık olarak dinlenmesini talep ediyor.
Tanıkların dinleneceği yönünde bir ek maddenin yargılama kurallarına girebilmesi için ön duruşma sonunda yapılacak oylamada kabul edilmesi gerekecek.