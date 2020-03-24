Dünya 20 yaşındaki corona virüs hastasını konuşuyor: Sağır kaldım

Genç kadın bir sabah büyük bir acı içerisinde uyandığını anlatıyor. "Başım çatlayacak gibiydi, kulaklarım zonkluyordu ve sanki boğazım yanıyormuş gibi hissettim. Vücudum ağrıyordu, titremem vardı ve ateşim çok yüksekti, bütün gün yatakta kaldım."