Dünya 20 yaşındaki corona virüs hastasını konuşuyor: Sağır kaldım
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, sosyal medya koronavirüs ile ilgili içeriklerden geçilmiyor. 20 yaşındaki ABD'li üniversite öğrencisi Julia Buscaglia, ocak ayında İtalya'ya taşındı ve corona virüs kaptı. Enfekte olan genç kadının yaşadığı korkunç deneyimi sosyal medyada paylaştı. Buscaglia'nın anlattıkları sonrası da corona virüsün yetki belirtileri de ortaya çıktı.
24.03.2020 13:30
- Son Güncelleme: 24.03.2020 13:31
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