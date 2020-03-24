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Dünya 20 yaşındaki corona virüs hastasını konuşuyor: Sağır kaldım

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, sosyal medya koronavirüs ile ilgili içeriklerden geçilmiyor. 20 yaşındaki ABD'li üniversite öğrencisi Julia Buscaglia, ocak ayında İtalya'ya taşındı ve corona virüs kaptı. Enfekte olan genç kadının yaşadığı korkunç deneyimi sosyal medyada paylaştı. Buscaglia'nın anlattıkları sonrası da corona virüsün yetki belirtileri de ortaya çıktı.

24.03.2020 13:30 - Son Güncelleme: 24.03.2020 13:31
Dünya 20 yaşındaki corona virüs hastasını konuşuyor: Sağır kaldım

ABD'li üniversite öğrencisi Julia Buscaglia, ocak ayında taşındığı İtalya'da COVID-19 virüsü nedeniyle; işitme, tat alma ve koklama yetilerini kaybettiğini ifade etti.

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Dünya 20 yaşındaki corona virüs hastasını konuşuyor: Sağır kaldım

Genç kadın, ateş ve kuru öksürükten farklı, ek semptomlar yaşadığını ve enfekte olmak ile ilgili korkunç deneyimlerini anlattı.

Dünya 20 yaşındaki corona virüs hastasını konuşuyor: Sağır kaldım

Genç kadın twitter hesabından paylaştığı deneyimlerinde, kuru öksürük ve ateşten daha farklı semptomlar yaşadığını açıkladı. Test sonuçlarının pozitif çıktığını öğrendiğinde şoka girdiğini açıklayan kadın inanamadığını ifade etti.

Dünya 20 yaşındaki corona virüs hastasını konuşuyor: Sağır kaldım

Buscaglia, "Virüs testimin pozitif çıkmasına inanmadım çünkü vücudumda hastalığa dair hiçbir semptom yoktu" diyor ve onu test yaptırmaya iten günbegün yaşadığı deneyimleri böyle anlatıyor...

Dünya 20 yaşındaki corona virüs hastasını konuşuyor: Sağır kaldım

Genç kadın bir sabah büyük bir acı içerisinde uyandığını anlatıyor. "Başım çatlayacak gibiydi, kulaklarım zonkluyordu ve sanki boğazım yanıyormuş gibi hissettim. Vücudum ağrıyordu, titremem vardı ve ateşim çok yüksekti, bütün gün yatakta kaldım."

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