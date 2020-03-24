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Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı 'Corona virüs bir şey değil daha tehlikelisi geliyor'

Corona virüs yani Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de görülen corona virüs en çok İtalya, İspanya ve İran'ı etkiledi. Fransa'nın da önümüzdeki günlerde neler yaşayacağı meçhul. Türkiye'de ise durum daha normal standartlarda. COVID-19, dünya çapında yayıldı, ülkeleri harap etti ve küresel salgın ilan edildi. Uzmanlar korona virüs bu boyutlara ulaşmışken, şu soruyu sormadan da edemiyor 'Sırada ne var?' Bir sonraki salgın, corona virüsünden bile rahatsız edici olabilir.

24.03.2020 14:27 - Son Güncelleme: 24.03.2020 14:37
Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı 'Corona virüs bir şey değil daha tehlikelisi geliyor'

Corona virüsünün ölümcül ilerleyişi hız kesmiyor. Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, ülkeleri sınırlarını kapatmaya ve insanları evlerine kilitlenmeye zorlayan virüs, yıkıcı etkisini sürdürüyor.

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Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı 'Corona virüs bir şey değil daha tehlikelisi geliyor'

Çin'de Aralık ayında ortaya çıkmasından bu yana, ölümcül hastalık Antarktika hariç tüm kıtaları etkiledi. Hükümetleri, yayılmasını önlemek için aşırı önlemler almaya zorladı.

Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı 'Corona virüs bir şey değil daha tehlikelisi geliyor'

Ancak corona virüsü, binlerce kişinin hayatını alanilk katil virüs değil. Ve muhtemelen son olmayacak.

Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı 'Corona virüs bir şey değil daha tehlikelisi geliyor'

On yıllar boyunca, hastalıklar endişe verici bir şekilde ortaya çıkarak dünyaya yayıldı. Kaynak genellikle Çin oldu.

Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı 'Corona virüs bir şey değil daha tehlikelisi geliyor'

1,4 milyar insana ev sahipliği yapan Çin'deki yeme alışkanlıkları, bu hastalıkların çıkış noktası. Çin'de halk, etlerini hastalık saçan hayvan pazarlarından satın alıyor.

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