Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı 'Corona virüs bir şey değil daha tehlikelisi geliyor'
Corona virüs yani Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de görülen corona virüs en çok İtalya, İspanya ve İran'ı etkiledi. Fransa'nın da önümüzdeki günlerde neler yaşayacağı meçhul. Türkiye'de ise durum daha normal standartlarda. COVID-19, dünya çapında yayıldı, ülkeleri harap etti ve küresel salgın ilan edildi. Uzmanlar korona virüs bu boyutlara ulaşmışken, şu soruyu sormadan da edemiyor 'Sırada ne var?' Bir sonraki salgın, corona virüsünden bile rahatsız edici olabilir.
24.03.2020 14:27
- Son Güncelleme: 24.03.2020 14:37
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