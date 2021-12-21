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Duba Emiri Al Maktum'a tazminat şoku! Prenses Haya'ya servet ödeyecek

Dubai Emiri Al Maktum, Prenses Haya'ya servet değerinde tazminat ödeyecek. İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, boşanma anlaşması kapsamında eski eşi Prenses Haya'ya 554,5 milyon sterlin ödemesine karar verdi.

21.12.2021 22:31 - Son Güncelleme: 21.12.2021 22:38
Duba Emiri Al Maktum’a tazminat şoku! Prenses Haya’ya servet ödeyecek

Dubai Emiri Al Maktum, Prenses Haya'ya servet değerinde tazminat ödeyecek. İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, boşanma anlaşması kapsamında eski eşi Prenses Haya'ya 554,5 milyon sterlin ödemesine karar verdi.

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Duba Emiri Al Maktum’a tazminat şoku! Prenses Haya’ya servet ödeyecek

Mahkeme kararına göre Emir, altıncı eşi 48 yaşındaki Prenses Haya'ya, 251,5 milyon sterlin ve bazı devam eden ödemeler yapmak zorunda kalacak.

Duba Emiri Al Maktum’a tazminat şoku! Prenses Haya’ya servet ödeyecek

YILLIK 11 MİLYON STERLİN GÜVENLİK MASRAFI

Bu ödemelerin, yıllık 11 milyon sterlinlik güvenlik masrafının yanı sıra tatil, evlerin bakımı ve çocukları Celile ve Zayid'in ihtiyaçlarını kapsadığı ifade edildi.

Duba Emiri Al Maktum’a tazminat şoku! Prenses Haya’ya servet ödeyecek

Devam edecek ödemeler için 290 milyon sterlin banka garantisi ve 10 milyon sterlin ödeme istendi. Bunlara ek olarak Emir'in çocuklarının eğitimi için 3 milyon sterlin daha ödemesine karar verildi.

Duba Emiri Al Maktum’a tazminat şoku! Prenses Haya’ya servet ödeyecek

Hükümde, Prenses Haya'nın ömür boyu güvenliği ve evliliğinin sona ermesi nedeniyle kaybettiği malları tazmin etmek dışında kendisi için bir para talep etmediği belirtildi.

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