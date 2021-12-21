Duba Emiri Al Maktum'a tazminat şoku! Prenses Haya'ya servet ödeyecek
Dubai Emiri Al Maktum, Prenses Haya'ya servet değerinde tazminat ödeyecek. İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, boşanma anlaşması kapsamında eski eşi Prenses Haya'ya 554,5 milyon sterlin ödemesine karar verdi.
21.12.2021 22:31
- Son Güncelleme: 21.12.2021 22:38
Dubai Emiri Al Maktum, Prenses Haya'ya servet değerinde tazminat ödeyecek. İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, boşanma anlaşması kapsamında eski eşi Prenses Haya'ya 554,5 milyon sterlin ödemesine karar verdi.
Mahkeme kararına göre Emir, altıncı eşi 48 yaşındaki Prenses Haya'ya, 251,5 milyon sterlin ve bazı devam eden ödemeler yapmak zorunda kalacak.
Hükümde, Prenses Haya'nın ömür boyu güvenliği ve evliliğinin sona ermesi nedeniyle kaybettiği malları tazmin etmek dışında kendisi için bir para talep etmediği belirtildi.