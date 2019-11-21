Donald Trump'ın defterinde dikkat çeken yazı!

Sondland Trump'ın konuyla ilgili kendisine bizzat bir şey söylemediğini ancak kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin bu konuda kendilerine baskı yaptığını ifade etti. Bunu Trump'ın talepleri olarak algıladığını belirten Sondland "Her şeyi Başkan'ın talimatları doğrultusunda yaptım" dedi.