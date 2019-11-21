Donald Trump'ın defterinde dikkat çeken yazı!
ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland ifade verdi. Sondland ifade verdiği sırada uçağa binmeden hemen önce basın açıklaması yapan Trump'ın elinde bulunan defterdeki not dikkat çekti.
21.11.2019 12:09
- Son Güncelleme: 21.11.2019 12:40
ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında halka açık oturumların 4'üncü gününde ifade verdi.
Sondland, Başkan Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması konusunda Ukrayna'ya baskı yaptığı iddialarını doğruladı.
Sondland Trump'ın konuyla ilgili kendisine bizzat bir şey söylemediğini ancak kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin bu konuda kendilerine baskı yaptığını ifade etti. Bunu Trump'ın talepleri olarak algıladığını belirten Sondland "Her şeyi Başkan'ın talimatları doğrultusunda yaptım" dedi.
Sondland ifade vermeye devam ederken, Trump da uçağına binmeden önce basın mensuplarına konuştu.
Ardından Trump elinde büyük puntolarla yazılmış not defterinden Sandland'in ifadesinden kesitler okudu.