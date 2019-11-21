Ünlü oyuncuyu böyle görenler inanamadı! Tanınmaz hale geldi...

Dünyaca ünlü aktörler ve aktrisler bazen oynayacaklar roller için inanılmaz değişim geçirebiliyor. Kimi zaman rol için onlarca kilo alan bu isimler, bazen ise bir deri bir kemik kalıyor. Bunların son örneğini Bill & Ted isimli film için kamera karşısına geçen Keanu Reeves gösterdi. 54 yaşındaki oyuncu rolü için tanınmaz bir hale geldi. Listede bir diğer dikkat çeken isim ise Russell Crowe oldu. Başarılı aktör rolü icabı kel bir adama dönüştü. İşte rolü gereği değişim yaşayan o ünlüler...

21.11.2019 07:13 - Son Güncelleme: 21.11.2019 07:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





