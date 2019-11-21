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Ünlü oyuncuyu böyle görenler inanamadı! Tanınmaz hale geldi...

Dünyaca ünlü aktörler ve aktrisler bazen oynayacaklar roller için inanılmaz değişim geçirebiliyor. Kimi zaman rol için onlarca kilo alan bu isimler, bazen ise bir deri bir kemik kalıyor. Bunların son örneğini Bill & Ted isimli film için kamera karşısına geçen Keanu Reeves gösterdi. 54 yaşındaki oyuncu rolü için tanınmaz bir hale geldi. Listede bir diğer dikkat çeken isim ise Russell Crowe oldu. Başarılı aktör rolü icabı kel bir adama dönüştü. İşte rolü gereği değişim yaşayan o ünlüler...

21.11.2019 07:13 - Son Güncelleme: 21.11.2019 07:13
Ünlü oyuncuyu böyle görenler inanamadı! Tanınmaz hale geldi...

Rol için tanınmaz hale gelen oyuncular listesine son eklenen isim ünlü oyuncu Keanu Reeves oldu.

Ünlü oyuncuyu böyle görenler inanamadı! Tanınmaz hale geldi...

Matrix filmiyle herkesi kendine hayran bırakan Keanu Reeves, önceki gün başrolünü oynadığı 'Bill & Ted' isimli filmin setinde görüntülendi.

Ünlü oyuncuyu böyle görenler inanamadı! Tanınmaz hale geldi...

Serinin devam niteliğini taşıyan projede rol gereği imajını değiştiren 54 yaşındaki oyuncu, tanınmaz haldeydi.

Ünlü oyuncuyu böyle görenler inanamadı! Tanınmaz hale geldi...

Yönetmenliğini Dean Parisot'ın üstlendiği komedi filminin 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.

Ünlü oyuncuyu böyle görenler inanamadı! Tanınmaz hale geldi...

Ünlü oyuncu izlenme rekorları kıran John Wick serisinin son filminde bambaşka bir haldeydi.

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