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Avrupa'da kırmızı alarm verildi! Korumak için üzerini örttüler

Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar yüzünden, insanlar zor anlar yaşadı. Birçok ülkede sıcaklık rekorları altüst olurken, serinlemek isteyen insanlar kendilerini havuzlara attı. İsviçre'de ise çok ilginç bir olay yaşandı.

25.07.2019 15:03 - Son Güncelleme: 25.07.2019 15:03
Avrupa'da kırmızı alarm verildi! Korumak için üzerini örttüler

Belçika'daki Kleine Brogel Kasabası'nda sıcaklık 39.9 derece olarak ölçüldü. 1833'ten beri bu sıcaklar görülmemişti.

Avrupa'da kırmızı alarm verildi! Korumak için üzerini örttüler

Aşırı sıcaklar sebebiyle bir Eurostar treni bozuldu. Belçikalı Halle kasabası yakınlarındaki trenin iki saat süren arızasında en az 600 yolcu tünelde mahsur kaldı.

Avrupa'da kırmızı alarm verildi! Korumak için üzerini örttüler

Rotterdam'da yaşayan Jan Willem Wiersma BBC'ye konuştu: "Sıcaklık dışarıdan çok daha yüksekti. Durumumuz çok kötüydü.

Avrupa'da kırmızı alarm verildi! Korumak için üzerini örttüler

Trendeki sıcaklık dışarıdan 15 derece daha fazlaydı. Dışarı çıkabildiğimiz için mutluyuz."

Avrupa'da kırmızı alarm verildi! Korumak için üzerini örttüler

Eurostar şirketi hatanın güç kaynağından kaynaklandığını açıkladı. Şirket, yolcularına mümkünse yolculuk yapmamalarını tavsiye etti.

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