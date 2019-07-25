Avrupa'da kırmızı alarm verildi! Korumak için üzerini örttüler
Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar yüzünden, insanlar zor anlar yaşadı. Birçok ülkede sıcaklık rekorları altüst olurken, serinlemek isteyen insanlar kendilerini havuzlara attı. İsviçre'de ise çok ilginç bir olay yaşandı.
25.07.2019 15:03
- Son Güncelleme: 25.07.2019 15:03
Belçika'daki Kleine Brogel Kasabası'nda sıcaklık 39.9 derece olarak ölçüldü. 1833'ten beri bu sıcaklar görülmemişti.
Aşırı sıcaklar sebebiyle bir Eurostar treni bozuldu. Belçikalı Halle kasabası yakınlarındaki trenin iki saat süren arızasında en az 600 yolcu tünelde mahsur kaldı.
Rotterdam'da yaşayan Jan Willem Wiersma BBC'ye konuştu: "Sıcaklık dışarıdan çok daha yüksekti. Durumumuz çok kötüydü.
Trendeki sıcaklık dışarıdan 15 derece daha fazlaydı. Dışarı çıkabildiğimiz için mutluyuz."
Eurostar şirketi hatanın güç kaynağından kaynaklandığını açıkladı. Şirket, yolcularına mümkünse yolculuk yapmamalarını tavsiye etti.