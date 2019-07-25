Avrupa'da kırmızı alarm verildi! Korumak için üzerini örttüler

Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar yüzünden, insanlar zor anlar yaşadı. Birçok ülkede sıcaklık rekorları altüst olurken, serinlemek isteyen insanlar kendilerini havuzlara attı. İsviçre'de ise çok ilginç bir olay yaşandı.

25.07.2019 15:03 - Son Güncelleme: 25.07.2019 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





