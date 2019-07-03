Donald Trump öldü mü? The Simpsons ve Baba Vanga kehanetleri...

Ancak ortaya atılan bu iddialar doğru değil. Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama olsa da bu görüntüler Trump'ın katıldığı 1 Nisan 2007 tarihinde Detroit'te eğlence maksatlı düzenlenen "WrestleMania 23″ adlı bir gösteriden.

Ancak ortaya atılan bu iddialar akıllara The Simpsons ve Baba Vanga kehanetlerini getirdi. Neden mi?