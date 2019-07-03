Donald Trump öldü mü? The Simpsons ve Baba Vanga kehanetleri...
Özellikle sosyal medyada son dakika olarak yayılan iddialar tüm dünyayı salladı ve herkes 'ABD Başkanı Donald Trump öldü mü?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar bir anda olay yarattı. Peşinden gelen görüntüler ise iddiaları doğrular nitelikteydi. Hemen ardından akıllara dünyaca ünlü televizyon dizisi The Simpson ve Bulgar kahin Baba Vanga'nın kehanetleri geldi. Peki Donald Trump öldü mü?
2 Temmuz akşamı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programını iptal ederek Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme planlamasının ardından Avrupa Komisyonu üyelerinin de Brüksel'de acil toplantı çağrısı yaptığı iddia edilmişti. Yaşanan bu hareketliliğin olası nedenlerinden biri olarak da ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü iddia edilmişti. Bahse konu iddiaya dayanak olarak, Donald Trump'ın yerde sırt üstü yattığı bir fotoğraf da sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
Ancak ortaya atılan bu iddialar doğru değil. Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama olsa da bu görüntüler Trump'ın katıldığı 1 Nisan 2007 tarihinde Detroit'te eğlence maksatlı düzenlenen "WrestleMania 23″ adlı bir gösteriden.
Ancak ortaya atılan bu iddialar akıllara The Simpsons ve Baba Vanga kehanetlerini getirdi. Neden mi?