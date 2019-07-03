GaleriDünya

Donald Trump öldü mü? The Simpsons ve Baba Vanga kehanetleri...

Özellikle sosyal medyada son dakika olarak yayılan iddialar tüm dünyayı salladı ve herkes 'ABD Başkanı Donald Trump öldü mü?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar bir anda olay yarattı. Peşinden gelen görüntüler ise iddiaları doğrular nitelikteydi. Hemen ardından akıllara dünyaca ünlü televizyon dizisi The Simpson ve Bulgar kahin Baba Vanga'nın kehanetleri geldi. Peki Donald Trump öldü mü?

03.07.2019 15:58 - Son Güncelleme: 03.07.2019 16:53
Donald Trump öldü mü? The Simpsons ve Baba Vanga kehanetleri...

DONALD TRUMP ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada bir anda yayılan iddia ve görüntüler dünyanın gündemine oturdu.

Donald Trump öldü mü? The Simpsons ve Baba Vanga kehanetleri...

2 Temmuz akşamı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programını iptal ederek Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme planlamasının ardından Avrupa Komisyonu üyelerinin de Brüksel'de acil toplantı çağrısı yaptığı iddia edilmişti. Yaşanan bu hareketliliğin olası nedenlerinden biri olarak da ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü iddia edilmişti. Bahse konu iddiaya dayanak olarak, Donald Trump'ın yerde sırt üstü yattığı bir fotoğraf da sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Donald Trump öldü mü? The Simpsons ve Baba Vanga kehanetleri...

İddia sonrası paylaşılan bu fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

Donald Trump öldü mü? The Simpsons ve Baba Vanga kehanetleri...

Ancak ortaya atılan bu iddialar doğru değil. Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama olsa da bu görüntüler Trump'ın katıldığı 1 Nisan 2007 tarihinde Detroit'te eğlence maksatlı düzenlenen "WrestleMania 23″ adlı bir gösteriden.

Ancak ortaya atılan bu iddialar akıllara The Simpsons ve Baba Vanga kehanetlerini getirdi. Neden mi?

Donald Trump öldü mü? The Simpsons ve Baba Vanga kehanetleri...

Ünlü TV dizisi Simpsons'ın ABD Başkanı Trump'ın 2019 yılında öleceğini tahmin ettiği iddiası da ilgi çeken paylaşımlar arasındaydı. Ancak, Simpsons dizisinin bu kehaneti (henüz) gerçekleşmedi.

Ne The Simpsons'ın kehanetleri ne de Donald Trump hakkında kehanetler sadece bununlar sınırlı değil.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyayı ayağa kaldırdı! Rusya'nın çok gizli tuttuğu denizaltı AS-12 Losharik'in özellikleri neler?
Dünyayı ayağa kaldırdı! Rusya'nın çok gizli tuttuğu denizaltı AS-12 Losharik'in özellikleri neler?