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Donald Trump: Askerlerimizin Suriye'den evlerine dönme vakti geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıkladı. ABD askerinin Suriye'den geri çekilmesiyle ilgili açıklamalarda yapan Trump, 'DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi' dedi.

06.02.2019 07:30 - Son Güncelleme: 06.02.2019 07:36
Donald Trump: Artık evlerine dönme vakti geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasını Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda yaptı.

Donald Trump: Artık evlerine dönme vakti geldi

29 Ocak'ta yapılması planlanan, ancak federal hükümetin kapalı olması sebebiyle 5 Şubat gününe ertelenen konuşmanın yapıldığı oturuma, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi başkanlık etti.

Donald Trump: Artık evlerine dönme vakti geldi

Trump'ın eşi Melania Trump'ın da katıldığı gecede, ülkenin farklı yerlerinden davet edilen birçok isim de salonda yerini aldı.

Bir saat 22 dakika süren konuşmasında Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı 2. zirvenin Vietnam'da 27-28 Şubat'ta gerçekleşeceğini ilan etti.

Donald Trump: Artık evlerine dönme vakti geldi

"BAŞKAN OLMASAYDIM SAVAŞIN EŞİĞİNDE OLURDUK"
Trump, Kore Yarımadasında diplomatik bir çözüm için ciddi şekilde uğraştıklarını ve sonuç almaya başladıklarını ifade ederek, "Rehinelerimiz eve döndü, nükleer denemeler durdu ve 15 aydır yeni füze denemesi yapılmadı. Eğer ben Başkan olmasaydım, şahsi kanaatim, Kuzey Kore ile ciddi bir savaşın eşiğinde olabilirdik." dedi.

Donald Trump: Artık evlerine dönme vakti geldi

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

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