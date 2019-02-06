Donald Trump: Askerlerimizin Suriye'den evlerine dönme vakti geldi
ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıkladı. ABD askerinin Suriye'den geri çekilmesiyle ilgili açıklamalarda yapan Trump, 'DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi' dedi.
06.02.2019 07:30 - Son Güncelleme: 06.02.2019 07:36
ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasını Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda yaptı.
"BAŞKAN OLMASAYDIM SAVAŞIN EŞİĞİNDE OLURDUK"
Trump, Kore Yarımadasında diplomatik bir çözüm için ciddi şekilde uğraştıklarını ve sonuç almaya başladıklarını ifade ederek, "Rehinelerimiz eve döndü, nükleer denemeler durdu ve 15 aydır yeni füze denemesi yapılmadı. Eğer ben Başkan olmasaydım, şahsi kanaatim, Kuzey Kore ile ciddi bir savaşın eşiğinde olabilirdik." dedi.
DİĞER GALERİLER