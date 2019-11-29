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Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Arnavutluk'un Thruman kentinde depremde hayatını kaybedenlerin isimleri ve fotoğrafları yol kenarında bulunan elektrik direklerine asıldı. Ölüm haberlerin bu şekilde verildiği öğrenilen kentte, haberi verilen arasında 4 yaşında babaannesi ile enkaz altında kalarak ölen Ariela Roland Lala'da bulunuyor.

29.11.2019 11:59 - Son Güncelleme: 29.11.2019 12:34
Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Başkente 30 ile 50 kilometre arasında değişim gösteren Durres (Dıraç) ve Thruman şehirleri yıkımın ve can kaybının en çok yaşandığı iller arasında yer aldı.

Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Son alınan bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 49' çıktı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri geldi.

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Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Depremde ölenlerin fotoğrafları elektrik direklerine asıldı
Hayatını kaybeden insanların bir kısmı da Thrumann kentinde bulunuyor. 20'den fazla ölünün bulunduğu kentte ölenlerin duyurusu yol kenarındaki elektrik direklerine fotoğraflı bir şekilde asılarak yapılıyor.

Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı

Genellikle hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının asılarak duyurulduğu kentte, bu kez de enkaz altında kalarak ölenlerin isimleri asıldı.

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