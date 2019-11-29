Depremin vurduğu Arnavutluk'tan kahreden kare! Ölenlerin fotoğrafları direklere asıldı
Arnavutluk'un Thruman kentinde depremde hayatını kaybedenlerin isimleri ve fotoğrafları yol kenarında bulunan elektrik direklerine asıldı. Ölüm haberlerin bu şekilde verildiği öğrenilen kentte, haberi verilen arasında 4 yaşında babaannesi ile enkaz altında kalarak ölen Ariela Roland Lala'da bulunuyor.
29.11.2019 11:59
- Son Güncelleme: 29.11.2019 12:34
Son alınan bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 49' çıktı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri geldi.
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