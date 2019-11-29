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Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenlerin tüylerini diken diken ediyor

Akıl hastanelerindeki tedavi yöntemleriyle ilgili geçmişten bugüne kadar birçok efsane söylenti dolaşıyor. Özellikle eski yıllarda bu hastanelerde kullanılan tedavi yöntemleri çokça tartışılmıştı. O yöntemlere ilişkin ortaya çıkan bazı kareler ise görenleri dehşete düşürdü. İşte bir zamanlar akıl hastanelerinde çekilen fotoğraflar ve görenlerin tüylerini diken diken eden tedavi yöntemleri...

29.11.2019 14:51 - Son Güncelleme:
Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenlerin tüylerini diken diken ediyor

Eski akıl hastanelerinde çekilen kareler insanların kanını donduran cinsten. Tedavi yöntemleri görenleri şoke ediyor.

Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenlerin tüylerini diken diken ediyor

West Riding Akıl Hastanesinde sandalyeye bağlı bir hasta

Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenlerin tüylerini diken diken ediyor
Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenlerin tüylerini diken diken ediyor

Lökotomi olarak da bilinen beyin cerrahisi işlemidir. Beyindeki ön lobların uçlarındaki prefrontal korteks bağlantıların kesilmesi sonucu uygulanır. İlk başlarda lökotomi denilen bu uygulama, yapılmaya başlandığı 1935 yılından beri tartışmalı bir işlemdir. Ciddi yan etkileri olmasına karşın yirmi yıldan uzun bir süre boyunca psikiyatrik rahatsızlıklar için kullanılmış bir yöntemdir.

Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenlerin tüylerini diken diken ediyor
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