Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenlerin tüylerini diken diken ediyor
Akıl hastanelerindeki tedavi yöntemleriyle ilgili geçmişten bugüne kadar birçok efsane söylenti dolaşıyor. Özellikle eski yıllarda bu hastanelerde kullanılan tedavi yöntemleri çokça tartışılmıştı. O yöntemlere ilişkin ortaya çıkan bazı kareler ise görenleri dehşete düşürdü. İşte bir zamanlar akıl hastanelerinde çekilen fotoğraflar ve görenlerin tüylerini diken diken eden tedavi yöntemleri...
Lökotomi olarak da bilinen beyin cerrahisi işlemidir. Beyindeki ön lobların uçlarındaki prefrontal korteks bağlantıların kesilmesi sonucu uygulanır. İlk başlarda lökotomi denilen bu uygulama, yapılmaya başlandığı 1935 yılından beri tartışmalı bir işlemdir. Ciddi yan etkileri olmasına karşın yirmi yıldan uzun bir süre boyunca psikiyatrik rahatsızlıklar için kullanılmış bir yöntemdir.