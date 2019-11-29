Korkunç fotoğraflar ortaya çıktı! Görenlerin tüylerini diken diken ediyor

Akıl hastanelerindeki tedavi yöntemleriyle ilgili geçmişten bugüne kadar birçok efsane söylenti dolaşıyor. Özellikle eski yıllarda bu hastanelerde kullanılan tedavi yöntemleri çokça tartışılmıştı. O yöntemlere ilişkin ortaya çıkan bazı kareler ise görenleri dehşete düşürdü. İşte bir zamanlar akıl hastanelerinde çekilen fotoğraflar ve görenlerin tüylerini diken diken eden tedavi yöntemleri...

29.11.2019 14:51 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





