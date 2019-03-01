"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets depremi yine bildi! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. Önceki gün yine bir deprem açıklaması yapan Hoogerbeets yine çok konuşuluyor.

Ayrıca 'Deprem kahini' olarak ünlenen, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe giren Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu.