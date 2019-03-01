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"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets depremi yine bildi! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

Kaçınılmaz bir afet olan deprem şu sıralar dünya gündeminin baş sıralarında yer alıyor. Nedeni ise deprem olması değil 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets. Geçtiğimiz günlerde yeni deprem kehanetini açıklayan Frank Hoogerbeets, Mart ayı başında 7 veya 8 büyüklüğünde bir deprem olacağını söylemişti. Ne yazık ki dediği oldu ve Peru'da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şimdi akıllardaki soru şu; İstanbul hakkında da kehanette bulunan Frank Hoogerbeets'in İstanbul Depremi hakkındaki kehaneti tutacak mı?

01.03.2019 13:21 - Son Güncelleme: 01.03.2019 13:25
Deprem kahini Frank Hoogerbeets depremi yine bildi! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. Önceki gün yine bir deprem açıklaması yapan Hoogerbeets yine çok konuşuluyor.

Ayrıca 'Deprem kahini' olarak ünlenen, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe giren Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets depremi yine bildi! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets yeni bir tahmin daha yayınlamıştı. Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geleceğini iddia etmişti.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets depremi yine bildi! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

PERU'DA 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Deprem kahinin bu iddialar sonrasına bugün Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peru'daki depremin Brezilya, Bolivya ve Şili'de de hissedildiği belirtildi. Ardından gözler deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevirildi.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets depremi yine bildi! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

Frank Hoogerbeets tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yaptı. Frank Hoogerbeets'e göre iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartlar birebir benzerlik gösteriyor.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets depremi yine bildi! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor

HEPSİ GÖK HAREKETLERİNE BAĞLI

Hoogerbeets gök cisimlerinin yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın tektonik hareketleri üzerinde etkili olduğunu belirtti. Hoogerbeets'e göre Ay ile aynı düzleme gelecek olan Mars Merkür, Güneş ve Jüpiter ile hizalanacak.



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