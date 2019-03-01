"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets depremi yine bildi! Dünya onun kehanetlerini konuşuyor
Kaçınılmaz bir afet olan deprem şu sıralar dünya gündeminin baş sıralarında yer alıyor. Nedeni ise deprem olması değil 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets. Geçtiğimiz günlerde yeni deprem kehanetini açıklayan Frank Hoogerbeets, Mart ayı başında 7 veya 8 büyüklüğünde bir deprem olacağını söylemişti. Ne yazık ki dediği oldu ve Peru'da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şimdi akıllardaki soru şu; İstanbul hakkında da kehanette bulunan Frank Hoogerbeets'in İstanbul Depremi hakkındaki kehaneti tutacak mı?
01.03.2019 13:21
- Son Güncelleme: 01.03.2019 13:25
21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. Önceki gün yine bir deprem açıklaması yapan Hoogerbeets yine çok konuşuluyor.
Ayrıca 'Deprem kahini' olarak ünlenen, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe giren Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul için konuştu.
DİĞER GALERİLER