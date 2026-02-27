CANLI YAYIN

Demir Çağı’nın en tuhaf güzellik trendi: 2 bin yıllık bu dişler statü sembolüydü

Vietnam'ın kuzeyinde yapılan arkeolojik kazılar iki bin yıl öncesine uzanan çarpıcı bir kültürel geleneği gün yüzüne çıkardı. Kızıl Nehir Deltası'ndaki Dong Xa yerleşiminde bulunan bir iskeletin tüm dişlerinin bilinçli şekilde siyaha boyandığı tespit edildi. Bulgular diş karartma geleneğinin sanılandan çok daha eskiye dayandığını ortaya koyuyor.

Vietnam'da 2.000 yıl öncesine dayanan diş karartma geleneği gün yüzüne çıktı. Dong Xa yerleşimindeki kazılarda dişleri bilinçli şekilde siyaha boyanmış bir iskelet bulundu. Bu keşif, bölgedeki estetik ve kültürel uygulamaların kökeninin sanılandan çok daha eskiye gittiğini kanıtlıyor.

Dong Xa: Demir Çağı'ndan bir kültür merkezi

Uluslararası hakemli dergi Archaeological and Anthropological Sciences'ta yayımlanan araştırmaya göre keşif, Vietnam'ın kuzeyindeki Dong Xa adlı Demir Çağı yerleşiminde yapılan incelemelere dayanıyor. Bölge MÖ 500 ile MS 50 yılları arasında yoğun kültürel etkileşimlerin yaşandığı bir merkezdi.

Artan ticaret, demir teknolojisinin yayılması ve güney Çin ile temas, toplumsal kimlik göstergelerinde de değişimlere yol açmıştı. İşte diş karartma geleneği de tam bu dönüşüm döneminde belirginleşmiş görünüyor.

(Fotoğraf: Farklı uygulamalardan kaynaklanabilecek diş kalıntılarının karşılaştırılması: (a), Gua Harimau'dan dişlerdeki kırmızımsı kahverengi lekelenme | Hsiao-chun Hung/Prof. Truman Simanjuntak)

Kimyasal analizler ne söylüyor?

Araştırmacılar, üç diş örneğini tahribatsız yöntemlerle analiz etti. X-ışını floresansı ve taramalı elektron mikroskobu sonuçları, diş minesinde yüksek oranda demir (Fe) ve kükürt (S) bulunduğunu ortaya koydu.

Alpler'de donmuş bir zaman kapsülü
BU KOMBİNASYON TESADÜF DEĞİL

Baş araştırmacı Yue Zhang (Avustralya Ulusal Üniversitesi), demir tuzlarının tanen bakımından zengin bitkisel özlerle birleştiğinde kalıcı siyah bir bileşik oluşturduğunu belirtiyor. Bu teknik, 19. ve 20. yüzyıla kadar Vietnam'da belgelenmiş geleneksel diş karartma yöntemleriyle kimyasal olarak örtüşüyor.

Araştırma ekibi ayrıca modern hayvan dişleri üzerinde deneyler yaparak geleneksel demir-tanen karışımını uyguladı. Ortaya çıkan kimyasal yapı, antik örneklerle büyük ölçüde benzerlik gösterdi.

Güzellik, olgunluk ve kimlik sembolü

Vietnam toplumunda siyah ve parlak dişler yüzyıllar boyunca:

  • Güzelliğin

  • Yetişkinliğe geçişin

  • Toplumsal aidiyetin görünür bir işareti sayıldı.

Batı estetik anlayışının 20. yüzyılda yaygınlaşmasıyla birlikte bu gelenek gerilemeye başladı. Ancak sözlü tarih anlatıları ve eski fotoğraflar uygulamanın yakın zamana kadar sürdüğünü doğruluyor.

Betel lekesi mi bilinçli boyama mı?

Daha önceki arkeolojik bulgularda dişlerde kırmızımsı veya kahverengi lekeler görülmüştü. Ancak bunun kasıtlı boyama mı yoksa betel fındığı çiğneme alışkanlığından mı kaynaklandığı net değildi.

Bu yeni çalışma, demir ve kükürt izlerinin bilinçli bir kimyasal işlem sonucu oluştuğunu güçlü biçimde ortaya koyuyor. Yani bu sadece alışkanlık değil planlı bir kozmetik uygulamaydı.

Çok aşamalı bir ritüel

Etnografik kayıtlar diş karartmanın sabır ve ustalık gerektiren bir süreç olduğunu gösteriyor:

  1. Diş minesinin temizlenmesi ve hafif pürüzlendirilmesi

  2. Kırmızı bir astar uygulanması

  3. Demir-tanen karışımının katman katman sürülmesi

  4. Günler veya haftalar süren oksitlenme süreci

Sonuçta ortaya çıkan siyah renk, ömür boyu kalıcı olabiliyordu.

Dong Xa bulguları, bu teknik bilginin en az 2.000 yıldır kullanıldığını gösteriyor.

Ritüel diş çekiminin yerini alan yeni kimlik göstergesi

Araştırmacılar diş karartmanın daha eski bir uygulamanın yerini almış olabileceğini düşünüyor: ön dişlerin ritüel olarak çekilmesi. Diş çekimi kalıcı fiziksel kayıp anlamına gelirken, karartma işlemi benzer bir toplumsal mesajı (olgunluk ve aidiyet) kalıcı hasar olmadan iletebiliyordu. Bu da kültürel dönüşümün daha "estetik" bir evresine işaret ediyor olabilir.

Antik kalıntılar ile yaşayan gelenek arasında köprü

Zhang'a göre bu bulgu arkeolojik diş kararması ile modern döneme kadar belgelenmiş kasıtlı diş boyama geleneği arasında kurulan en güçlü bağlantı. Başka bir deyişle Vietnam'ın Demir Çağı insanları yalnızca demir aletler üretmiyor aynı zamanda gelişmiş kimyasal prensiplere dayalı bir kozmetik teknoloji kullanıyordu.

Bu keşif, güzellik anlayışının ve kültürel kimliğin tarih boyunca ne kadar bilinçli ve teknik yöntemlerle şekillendirildiğini gösteriyor. İki bin yıl önce bile insanlar, kim olduklarını dişleriyle anlatıyordu.

(Fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır)