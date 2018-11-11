Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.

11 Kasım 2018 Pazar, 00:17:08 Güncelleme: 00:18:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





