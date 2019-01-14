Çin’in tek öğrencili okulu

Çin'deki tek öğrencili okul olayının iç yüzü adeta yürek burkuyor… Çin, 1 Milyar 386 milyonluk nüfusuyla Dünyanın en kalabalık ülkesi. Ancak bu foto-röportaja konu olan haberin öyküsü kalabalığa ilişkin değil, bir yalnızlığı anlatıyor. Öykünün mekanı Çin'in kuzeydoğusundaki Tieling City kentinin sınırları içindeki bir dağ köyü olan Yantai. Tüm köylüler, çocuklarının kaydını daha iyi eğitim almaları için kasabadaki okula aldırsa da, onlara katılmayan bir aile çocukları Sun Xiaofeng'i Yantai'deki okuluna göndermeye devam ediyor. Okulun öğretmeni Hu Zhisheng, 3. sınıf öğrencisi Sun ile bir başlarına eğitime devam ediyor. Öğrencisini her sabah evinden alarak okul yolunda eşlik eden öğretmen, okula geldiklerinde sobayı yakıyor, sınıfı süpürüyor, üşüdüklerinde içecekleri çayın içinde kaynayacağı çaydanlığı suyunu sobanın üzerine koyuyor. Oldukça disiplin altında geçen ders aralarında verilen teneffüslerde küçük kız çocuğu arkadaşları olmadığı için okul bahçesinde yürüyor, sıkılınca tek başına oyun oynuyor.