Çin’in tek öğrencili okulu

Çin'deki tek öğrencili okul olayının iç yüzü adeta yürek burkuyor…

14 Ocak 2019 Pazartesi, 18:43:03 Güncelleme: 18:51:44
Çin’in tek öğrencili okulu

Çin, 1 Milyar 386 milyonluk nüfusuyla Dünyanın en kalabalık ülkesi.

Çin’in tek öğrencili okulu

Ancak bu foto-röportaja konu olan haberin öyküsü kalabalığa ilişkin değil, bir yalnızlığı anlatıyor.

Çin’in tek öğrencili okulu

Öykünün mekanı Çin'in kuzeydoğusundaki Tieling City kentinin sınırları içindeki bir dağ köyü olan Yantai.

Çin’in tek öğrencili okulu

Tüm köylüler, çocuklarının kaydını daha iyi eğitim almaları için kasabadaki okula aldırsa da, onlara katılmayan bir aile çocukları Sun Xiaofeng'i Yantai'deki okuluna göndermeye devam ediyor.

Çin’in tek öğrencili okulu

Okulun öğretmeni Hu Zhisheng, 3. sınıf öğrencisi Sun ile bir başlarına eğitime devam ediyor.

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