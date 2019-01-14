Kate Middleton ölüm tehditleri alıyor! DAEŞ yemeğine...

Prens William ile evlenen ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olan Kate Middleton'ın başı ölüm tehditleri ile dertte. Kate Middleton ve ilk olduğu George'un, DAEŞ'ten ölüm tehdidi aldığı iddia edildi. Ölüm mesajları tüm sarayı ayağa kaldırdı.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 09:16:47 Güncelleme: 09:43:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





