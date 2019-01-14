Kate Middleton ölüm tehditleri alıyor! DAEŞ yemeğine...
Prens William ile evlenen ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olan Kate Middleton'ın başı ölüm tehditleri ile dertte. Kate Middleton ve ilk olduğu George'un, DAEŞ'ten ölüm tehdidi aldığı iddia edildi. Ölüm mesajları tüm sarayı ayağa kaldırdı.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 09:16:47
Güncelleme: 09:43:58
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
Kate Middleton 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de Prens William ile evlenmişti. O günden bu yana İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en çok takip edilen üyelerinden biri olan Kate Middleton ölüm tehditleri alıyor.
Kate Middleton, Prens William ile evliliği ile İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir ferdi olmuş ve Cambridge Düşesi unvanını almıştı.
22 Temmuz 2013'te Kate ve William çiftinin ilk bebekleri Prens George dünyaya gelmişti. Kate ve William çifti 2 Mayıs 2015'te bir kız çocuğu sahibi olmuş ve adını Prenses Charlotte koymuştu. Çift ayrıca 23 Nisan 2018'de üçüncü çocuklarına merhaba demiş ve adını Prens Louis koymuştu.
TERÖR TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA
Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuğuna hamile olduğu söylentileri patlak veren Kate Middleton'ın şu sıralar terör tehdidi ile karşı karşıya olduğu açıklandı.
İngiltere merkezli haber sitesi Daily Star, terör örgütü DEAŞ mensuplarının ve sempatizanlarının, Cambridge Düşesi'ni tehdit ettiğini yazdı.