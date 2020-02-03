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Çin'den şoke eden görüntüler! Koronavirüs bulaşan insanları ölüme böyle terk ettiler!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı her geçen gün artarken üllkeden gelen görüntüler şoke etti. Hastalığın sıfır noktası olan Wuhan'da ölümcül virüsün bulunduğu insanların bazıları evlerine kilitlenirlen hastanede ölenler ise üst üste yığıldı. İşte o görüntüler...

03.02.2020 17:18 - Son Güncelleme: 03.02.2020 17:23
Çin'den şoke eden görüntüler! Koronavirüs bulaşan insanları ölüme böyle terk ettiler!

Çin'den gelen şoke edici görüntülerde, salgının daha da yayılmasını istemeyen polis ekipleri, apartmanda yaşayan hasta insanların kapısına çiviyle tahtalar çakıyor.

Twitter'da paylaşılan görüntülerin, Pekin'de bir apartman çekildiği iddia edilirken videonun gerçekliği resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

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Çin'den şoke eden görüntüler! Koronavirüs bulaşan insanları ölüme böyle terk ettiler!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve şu ana kadar 361 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsün yarattığı karmaşaya dair dehşete düşüren haberler her geçen gün yayılıyor.

Çin'den şoke eden görüntüler! Koronavirüs bulaşan insanları ölüme böyle terk ettiler!

Gelen son dakika haberine göre Çinli yetkililer, Wuhan'daki bir hastanenin içerisinden ve hastanenin önündeki minibüsten görüntüler çekip paylaşan bir adamı tutukladı.

Çin'den şoke eden görüntüler! Koronavirüs bulaşan insanları ölüme böyle terk ettiler!

Adam, hastanenin önünde park etmiş olan minibüste bulunan ceset torbalarını saydı. Adam toplamda sekiz ceset saydı.

Çin'den şoke eden görüntüler! Koronavirüs bulaşan insanları ölüme böyle terk ettiler!

Kamyonetteki cansız bedenleri saydıktan sonra tekrar hastaneye yönelen adam, içeri girerken, "Çok fazla ölü var. Cesetleri buraya taşıyorlar" diye konuştu.

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