Çin'den şoke eden görüntüler! Koronavirüs bulaşan insanları ölüme böyle terk ettiler!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı her geçen gün artarken üllkeden gelen görüntüler şoke etti. Hastalığın sıfır noktası olan Wuhan'da ölümcül virüsün bulunduğu insanların bazıları evlerine kilitlenirlen hastanede ölenler ise üst üste yığıldı. İşte o görüntüler...
03.02.2020 17:18
- Son Güncelleme: 03.02.2020 17:23
Çin'den gelen şoke edici görüntülerde, salgının daha da yayılmasını istemeyen polis ekipleri, apartmanda yaşayan hasta insanların kapısına çiviyle tahtalar çakıyor.
Twitter'da paylaşılan görüntülerin, Pekin'de bir apartman çekildiği iddia edilirken videonun gerçekliği resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
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