Çin’den kan donduran görüntüler! Marketler bomboş, insanlar adeta kafese alındı!

YENİDEN TEST KUYRUKLARI

Pekin'de kaydedilen vaka sayıları küresel standartlara göre düşük, ancak Çin 'Sıfır-kovid' stratejisi nedeni ile katı önlemler almaya devam ediyor. Kentte son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26'sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi

TOPLU NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK

Chaoyang semtindeki çok sayıda bina karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı. Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.