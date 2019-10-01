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Çin 70.yıl kutlamalarıyla dünyaya gözdağı verdi! Onlar ilk kez ortaya çıktı...

Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı politik ilişkilerle çok konuşula Çin, 70. yıl dönümü dolayısıyla, başta başkent Pekin olmak üzere ülkenin dört bir yanında görkemli törenler düzenlendi. Ordusunun envanterinde ne var ne yoksa sergileyen Çin'in sergiledikleri arasında en çok dikkat çeken nükleer ve hipersonik füzeler oldu. İşte Çin'in tüm dünyaya gözdağı verdiği kutlamalardan ilginç görüntüler.

01.10.2019 12:16 - Son Güncelleme: 01.10.2019 12:28
Çin 70.yıl kutlamalarıyla dünyaya gözdağı verdi! Onlar ilk kez ortaya çıktı...

Bütün dünya Çin'i izliyor, uluslararası televizyonlar ve internet siteleri canlı yayında.

Çin 70.yıl kutlamalarıyla dünyaya gözdağı verdi! Onlar ilk kez ortaya çıktı...

Bir haftadan bu yana başkent Pekin'de kuş uçurtulmadı, füzeler, tanklar ve zırhlı araçlar şehir merkezine getirildi.

Çin 70.yıl kutlamalarıyla dünyaya gözdağı verdi! Onlar ilk kez ortaya çıktı...

Yalnızca drone uçuşları değil güvercinler bile yasaklandı, BBC muhabiri Andreas Illmer Tiananmen Meydanı çevresindeki otellerin de kapatıldığını bildiriyor.

Çin 70.yıl kutlamalarıyla dünyaya gözdağı verdi! Onlar ilk kez ortaya çıktı...

Bugün Pekin'de restoranlar ve dükkanlar da kapalı, bazı metro istasyonları saatlerce devre dışı kalacak.

Çin 70.yıl kutlamalarıyla dünyaya gözdağı verdi! Onlar ilk kez ortaya çıktı...

Başkentin her yeri bayraklarla süslendi, tüm evlerin ve dükkanların kapılarına tek tek bayrak asıldı.

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