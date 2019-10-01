Çin 70.yıl kutlamalarıyla dünyaya gözdağı verdi! Onlar ilk kez ortaya çıktı...
Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı politik ilişkilerle çok konuşula Çin, 70. yıl dönümü dolayısıyla, başta başkent Pekin olmak üzere ülkenin dört bir yanında görkemli törenler düzenlendi. Ordusunun envanterinde ne var ne yoksa sergileyen Çin'in sergiledikleri arasında en çok dikkat çeken nükleer ve hipersonik füzeler oldu. İşte Çin'in tüm dünyaya gözdağı verdiği kutlamalardan ilginç görüntüler.
01.10.2019 12:16
- Son Güncelleme: 01.10.2019 12:28
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