CIA Türkçe bilen ajan arıyor!

Gina Haspel'in bu açıklaması sonrası herkes CIA için aranan özellikleri merak eder oldu. Bizde sizler için CIA hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını derledik.

MERKEZİ HABER ALMA TEŞKİLATI (CIA) NE YAPAR?

Haber Alma Teşkilatı'nın ana görevi yabancı istihbaratı toplayıp, değerlendirerek ve yayarak, Başkan ve ABD hükümetinin üst düzey politika oluşturucularına milli güvenlikle ilgili kararlarda katkıda bulunmaktır. CIA yasa yapmaz, yasa yapanlar için bağımsız bir yabancı istihbarat bilgi kaynağıdır. CIA yasalara uygun olarak Başkan'ın talimatıyla gizli faaliyet'te bulunabilir.

CIA'DE KİMLER ÇALIŞIR?

CIA hemen hemen bütün bilim dallarından kalifiye kişileri itinayla seçer. Bilim adamları, mühendisler, ekonomistler, dil bilimcileri, matematikçiler, sekreterler, muhasebeciler ve bilgisayar uzmanları, daima aranılan profesyonellerden birkaçıdır. Teşkilatın işinin çoğunluğu, akademik kurumlar'da olduğu gibi, araştırmaya, titiz denetime, ve yasa tasarımcılarının masaların'da biten yazılı raporlar'a ihtiyaç duyar. Müracaat edenlerin en azın'dan 3.0 puan ortalamalı lisans sahibi olmaları beklenir, ve Washington, D.C. bölgesine yerleşmeye istekli olmalıdırlar. Teşkilat'ta çalışmak için seçim hayli rekabetlidir ve çalışanlar görev'e başlamadan önce poligraf, tıbbi muayene, ve özgeçmiş araştırmasını başarılı olarak tamamlamalılar. Teşkilat, bütün çalışanlar için eşit istihdam fırsatı uygular.