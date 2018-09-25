CIA Türkçe bilen ajan arıyor!
Adı 11 Eylül olaylarında işkencelere karışan ve son olarak CIA başkanı olan Gina Haspel yaptığı açıklamada Türkçe bilen ajan aradıklarını açıkladı. İşte detaylar...
Pompeo'nun ardından CIA'in başına geçen ve 11 Eylül olaylarından sonra adı işkenceciye çıkan Gina Haspel, örgütün yeni dönemdeki faaliyet planlamasını açıkladı. Mezunu olduğu Louisville Üniversitesi'nde konuşan CIA Direktörü, 11 Eylül sonrasının denizaşırı terörle mücadele operasyonları sarmalından çıkacaklarını, 11 Eylül öncesine geri dönüş yapacaklarını ve yeniden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını duyurdu.
TÜRKÇE BİLEN AJAN ARIYORLAR
Sahada görev yapacak ajanların seçilmesi noktasına değinen Haspel, yabancı dil uzmanlığı olan ajanları ellerinde tutmak, yenilerini yetiştirmek ve saflarına katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. CIA Direktörü, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajan istihdam ettiklerinin altını çizdi.
Haspel'in bu açıklaması Çin, İran ve Arap yarımadası ile birlikte Türkiye'yi de operasyon sahasına dahil edeceğini açıkça gözler önüne seriyor.
Gina Haspel'in bu açıklaması sonrası herkes CIA için aranan özellikleri merak eder oldu. Bizde sizler için CIA hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını derledik.
MERKEZİ HABER ALMA TEŞKİLATI (CIA) NE YAPAR?
Haber Alma Teşkilatı'nın ana görevi yabancı istihbaratı toplayıp, değerlendirerek ve yayarak, Başkan ve ABD hükümetinin üst düzey politika oluşturucularına milli güvenlikle ilgili kararlarda katkıda bulunmaktır. CIA yasa yapmaz, yasa yapanlar için bağımsız bir yabancı istihbarat bilgi kaynağıdır. CIA yasalara uygun olarak Başkan'ın talimatıyla gizli faaliyet'te bulunabilir.
CIA'DE KİMLER ÇALIŞIR?
CIA hemen hemen bütün bilim dallarından kalifiye kişileri itinayla seçer. Bilim adamları, mühendisler, ekonomistler, dil bilimcileri, matematikçiler, sekreterler, muhasebeciler ve bilgisayar uzmanları, daima aranılan profesyonellerden birkaçıdır. Teşkilatın işinin çoğunluğu, akademik kurumlar'da olduğu gibi, araştırmaya, titiz denetime, ve yasa tasarımcılarının masaların'da biten yazılı raporlar'a ihtiyaç duyar. Müracaat edenlerin en azın'dan 3.0 puan ortalamalı lisans sahibi olmaları beklenir, ve Washington, D.C. bölgesine yerleşmeye istekli olmalıdırlar. Teşkilat'ta çalışmak için seçim hayli rekabetlidir ve çalışanlar görev'e başlamadan önce poligraf, tıbbi muayene, ve özgeçmiş araştırmasını başarılı olarak tamamlamalılar. Teşkilat, bütün çalışanlar için eşit istihdam fırsatı uygular.
CIA HALKA BELGE YAYINLAR MI?
Evet. CIA her yıl milyonlarca belgelerin sayfalarını yayımlar. Bu tarihi yönden çok önemli olan belgeler başkanın emri '12958 sayılı' madde altında gizlilikleri kaldırılmıştır (ulusal güvenlik bilgi işleme için tek tip bir sistem özetleyen bir başkanlık sırasıdır) ya da FOIA - Bilgi Edinme Yasası Özgürlüğü ve Mahremiyet Yasası (ABD vatandaşlarına Amerikan Hükümeti bilgisine erişim verir ve gerektiğinde kendileri hakkında ABD hükümetinin elinde olan bilgiye). Kurum her yıl binlerce vakayla ilgilenir ve CIA'nın FOIA Elektronik Okuma Odasını denetler ki bu bilgilerin açıklanmasını bilgi talebi için kılavuzluk sağlar. Önemli kamu yararı ya da tarihi değeri olan bazı yayımları bilgi Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi de mevcuttur. Önceden gizliliği kaldırılmış kayıtların belirli kopyalarını CIA FOIA ofisinde doğrudan mevcuttur.
Ajans sık sık bu web sitesinde daha genel kamu yararı ögeler bültenlerini yayımlar. Site CIA hakkında genel bilgiler, sınıflandırılamayan güncel yayımlar, konuşmalar ve kongre ifadeleri, basın bültenleri ve tablolar, kariyer bilgileri ve temel referansları, CIA World Factbook dahilinde içerir. CIA World Factbook, dış ekonomik ve siyasi konularda, haritaları kapsayan raporlar dahil olmak üzere birçok belgeleri ve yabancı yetkililerin yayımları da basılı olarak mevcuttur. Bunlar Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yayınlanıp, CIA Haritalar ve Kamuya Onaylanmış Yayınlardaki listelede mevcuttur. Bu listede devlet basım evi, Ulusal Teknik Bilgi Servisi ve Kongre Kütüphanesi satın alınabilir. Çoğu CIA yayınlar sınıflandırılır ve kamuya açık değildir.