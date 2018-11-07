ABD'de bir devir bitti! Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

ABD'deki ara seçimler sonuçlandı. Buna göre 2 yıldır Cumhuriyetçilerin elinde olan Temsilciler Meclisinde artık Demokratlar söz sahibi. Peki bu ne demek? 2 yıl yürütme ve yasamanın tamamının tek bir partiye ait olduğu dönem de sona erdi. Beyaz Saray'da yasa çıkarmak için pazarlıklar başlayacak mı ? Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

7 Kasım 2018 Çarşamba, 10:05:27 Güncelleme: 10:15:29
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ABDde bir devir bitti! Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

Demokrat Parti, sekiz senenin ardından ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele aldı. ABD'deki ara seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi de yenilendi.

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ABDde bir devir bitti! Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

BBC Türkçe'nin haberine göre demokratların çoğunluğu kazanabilmek için en az 23 seçim bölgesini Cumhuriyetçilerin elinden alması gerekiyordu. Demokratlar, kilit bölgelerin önemli bir kısmını kazanarak, çoğunluğu ele geçirmeyi başarırken, Senato da ise sandalye kaybetti ve çoğunluk Cumhuriyetçilerin elinde kaldı.

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ABDde bir devir bitti! Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

BİR DÖNEM SONA ERDİ

Böylece son iki yıldır, yürütme ve yasamanın tamamının tek bir partiye ait olduğu dönem de sona ermiş oldu. Temsilciler Meclisi'nin Demokratların eline geçmesinin ABD Başkanı Donald Trump için de önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

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ABDde bir devir bitti! Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

'YASALAR HALKIN ÇIKARINA OLACAK'

Temsilciler Meclisi azınlık lideri Nancy Pelosi, Demokratların çoğunluğu ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, bu sonuçların "kuvvetler ayrılığını" güçlendireceğini belirterek, artık halkın çıkarlarının yasama süreçlerinde hakim olacağını söyledi.

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ABDde bir devir bitti! Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

YASAMA FAALİYETİNDE DEMOKRATLAR SÖZ SAHİBİ OLACAK

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmekle Demokratlar yasama süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmuş olacak. Cumhuriyetçilerin yasa çıkarma konusunda son iki yıldaki kadar rahat davranamayacağı ifade ediliyor

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