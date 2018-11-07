ABDde bir devir bitti! Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

ABD'de bir devir bitti! Trump eskisi kadar rahat olacak mı?
ABD'deki ara seçimler sonuçlandı. Buna göre 2 yıldır Cumhuriyetçilerin elinde olan Temsilciler Meclisinde artık Demokratlar söz sahibi. Peki bu ne demek? 2 yıl yürütme ve yasamanın tamamının tek bir partiye ait olduğu dönem de sona erdi. Beyaz Saray'da yasa çıkarmak için pazarlıklar başlayacak mı ? Trump eskisi kadar rahat olacak mı?
7 Kasım 2018 Çarşamba, 10:05:27 Güncelleme: 10:15:29
BBC Türkçe'nin haberine göre demokratların çoğunluğu kazanabilmek için en az 23 seçim bölgesini Cumhuriyetçilerin elinden alması gerekiyordu. Demokratlar, kilit bölgelerin önemli bir kısmını kazanarak, çoğunluğu ele geçirmeyi başarırken, Senato da ise sandalye kaybetti ve çoğunluk Cumhuriyetçilerin elinde kaldı.
DİĞER GALERİLER