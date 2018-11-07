ABDde bir devir bitti! Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

ABD'de bir devir bitti! Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

ABD'deki ara seçimler sonuçlandı. Buna göre 2 yıldır Cumhuriyetçilerin elinde olan Temsilciler Meclisinde artık Demokratlar söz sahibi. Peki bu ne demek? 2 yıl yürütme ve yasamanın tamamının tek bir partiye ait olduğu dönem de sona erdi. Beyaz Saray'da yasa çıkarmak için pazarlıklar başlayacak mı ? Trump eskisi kadar rahat olacak mı?

7 Kasım 2018 Çarşamba, 10:05:27 Güncelleme: 10:15:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





