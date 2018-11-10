California cehennemi yaşıyor! Onlarca ölü ve kayıp var...
ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 13:26:47
Güncelleme: 13:30:00
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Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, eyaletin kuzeyindeki San Francisco şehrinin yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.
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Yangının 362 kilometrekarelik bir alana yayıldığını kaydeden yetkililer, çoğu ev olmak üzere 6 bin 700 binanın kül olduğunu ifade etti.
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CNN'in haberinde de yangında 35 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.
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California'nın güney kesimlerinde etki olan ve Malibu sahiline kadar ilerleyen diğer yangınlarda da toplam 250 bin kişi için tahliye emri verildi.
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Güneydeki "Hill" ve "Woolsey" adı verilen yangınlarda iki günden 150'den fazla evin yandığı bildirildi.