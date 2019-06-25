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Büyük deprem kapıda mı? Deprem habercisi kıyıya vurdu, tam 17 metre...

Depremler öncesinde hayvanların gösterdiği anormal davranışlar sık sık tartışılan konulardan biridir. Peki hayvanların bu davranışları depremler konusunda yardımcı olabilir mi? Japonlar, okyanusun derinliklerinde yaşadığı bilinen kürek balığının, şiddetli depremlerden önce karaya vurduğuna ve büyük bir depremi önceden haber verdiğine inanıyor. İşte o kürek balıklarından bir daha kıyıya vurdu.

25.06.2019 09:54 - Son Güncelleme: 25.06.2019 10:02
Büyük deprem kapıda mı? Deprem habercisi kıyıya vurdu, tam 17 metre...

Büyük depremler ve tsunami gibi doğa felaketlerinden önce hayvanların davranışlarında farklılıklar meydana geldiği sıkça tartışılıyor. Japonlar, okyanusun derinliklerinde yaşadığı bilinen kürek balığının, şiddetli depremlerden önce karaya vurduğuna ve büyük bir depremi önceden haber verdiğine inanıyor.

Büyük deprem kapıda mı? Deprem habercisi kıyıya vurdu, tam 17 metre...

Özellikle 2011 yılında Japonya'nın Fukushima kentinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami felaketi öncesinde kürek balığının kıyıya vurduğu ve bunun bir tür felaket işareti olduğu tartışmaları hız kazanmıştı. Büyük depremler öncesinde sığ sularda yüzen ve bir süre sonra kıyıya vurduğu düşünülen kürek balığı bu defa Filipinler'in Compostela kenti sahilinde görüldü.

Büyük deprem kapıda mı? Deprem habercisi kıyıya vurdu, tam 17 metre...

Yaklaşık 4 metre uzunluğunda olan ve derin sularda yaşadığı bilinen balık, bölge sakinleri tarafından sığ bir noktada bulundu. Compostela Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetim Ofisi tarafından paylaşılan fotoğraflar için, balığın sığ bir noktada canlı olarak bulunduğu fakat balığın hassas olduğu özelliğini bilmeyen kişiler sebebiyle balığın öldüğü notu düşüldü.

Büyük deprem kapıda mı? Deprem habercisi kıyıya vurdu, tam 17 metre...

Kentte yaşayanlardan biri bölgede ilk defa kürek balığı görüldüğünü söyledi. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda olan balık bölgede deprem ve tsunami endişesine yol açtı.

Büyük deprem kapıda mı? Deprem habercisi kıyıya vurdu, tam 17 metre...

Balığın kıyıya vurması ve depremler arasındaki bağlantı hakkında bilimsel kanıt bulunmuyor. Kürek balığının 11 metre uzunluğa kadar eriştiği biliniyor.

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