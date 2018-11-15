Buldular! Dünyaya nükleer bombanın 47 milyon katı çarptı

Tüm kıyamet senaryoları bir yana aslında Dünyaya nükleer bombanın 47 milyon katı çarptığını biliyor muydunuz?

15 Kasım 2018 Perşembe, 17:51:05 Güncelleme: 17:59:00
Buldular! Dünyaya nükleer bombanın 47 milyon katı çarptı

Yalnızca 800 metre derinlikte keşfedildi.

Buldular! Dünyaya nükleer bombanın 47 milyon katı çarptı

Büyüklüğü Fransa'nın başkenti Paris'in beş katı.

Buldular! Dünyaya nükleer bombanın 47 milyon katı çarptı

Dünya, Grönland'ın altında keşfedilen devasa kraterle şoka uğradı.

Buldular! Dünyaya nükleer bombanın 47 milyon katı çarptı

Bilim insanları, Dünya'ya 12 milyar ton ağırlığında bir meteorun çarpmasıyla kraterin oluştuğunu söylüyor.

Buldular! Dünyaya nükleer bombanın 47 milyon katı çarptı

Çarpışma o kadar büyüktü ki, II. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan nükleer bombanın 47 milyon katı bir güç ortaya çıktı.

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