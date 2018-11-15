Buldular! Dünyaya nükleer bombanın 47 milyon katı çarptı

Tüm kıyamet senaryoları bir yana aslında Dünyaya nükleer bombanın 47 milyon katı çarptığını biliyor muydunuz? Yalnızca 800 metre derinlikte keşfedildi. Büyüklüğü Fransa'nın başkenti Paris'in beş katı. Dünya, Grönland'ın altında keşfedilen devasa kraterle şoka uğradı. Bilim insanları, Dünya'ya 12 milyar ton ağırlığında bir meteorun çarpmasıyla kraterin oluştuğunu söylüyor. Çarpışma o kadar büyüktü ki, II. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan nükleer bombanın 47 milyon katı bir güç ortaya çıktı. Etrafındaki 100 kilometrelik bölgede tüm canlıları yok etti. Meteorun düştüğü yerden yükselen parçalar, yüzlerce kilometre ötedeki Kanada'ya kadar sıçradı.