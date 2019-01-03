Bu ülkelerde kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkelerdeki erkekler çok şanslı!

3 Ocak 2019 Perşembe, 22:03:09 Güncelleme: 22:25:25
Bu ülkelerde kadınlar evlenmek için para ödüyor

Avustralya

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

Bu ülkelerde kadınlar evlenmek için para ödüyor

Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.

Bu ülkelerde kadınlar evlenmek için para ödüyor

Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir.

Bu ülkelerde kadınlar evlenmek için para ödüyor

İtalya

Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranlarıda oldukça azdır.

Bu ülkelerde kadınlar evlenmek için para ödüyor

Devlet yönetiminin çeşitli çalışmalarına rağmen erkekler bu ülkede kalıcı evliliğe karşıdır.

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