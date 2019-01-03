Kuzey Kore liderinin bilinmeyen ilginç özellikleri
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un kimdir? İşte Kuzey Kore liderinin pek bilinmeyen ilginç özellikleri...
3 Ocak 2019 Perşembe, 22:04:49
Güncelleme: 22:26:06
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Kuzey Kore'yi 1948-1994 yılları arasında tam 46 yıl yöneten ülkenin efsane lideri Kim İl-sung, 1994 yılında hayatını kaybedince yerine oğlu Kim Jong-il yönetmeye başlamıştı. İşte Kuzey Kore liderinin pek bilinmeyen ilginç özellikleri…
Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.
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İkinci eşi ise şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.
En büyük oğlan öldürüldü
En büyük oğlan olan Kim Jong-nam, 2001'e kadar babanın yerine gelecek en büyük çocuk olarak görülüyordu. Ancak 2001'de bir hata yaptı, sahte pasaportla gittiği Tokyo'daki Disneyland'i ziyaret ederken yakalandı.