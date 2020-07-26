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Bu kabilede kadınlar ne derse o oluyor! İşte erkeklerin eşlerini yalnızca gece gördüğü yer...

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Bu kabilelerden biri de Raute Kabilesi. Raute Kabilesi dışında bir başka dikkat çekici kabile ise Mosuolar... Bu kabilede her şeye kadınlar karar veriyorlar. Himalaya eteklerinde yaşayan Mosuo kabilesi, kadınlar tarafından yönetiliyor. İşte dünyanın en ilginç kabileleri ve şaşırtıcı özellikleri...

26.07.2020 16:17 - Son Güncelleme: 26.07.2020 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





