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Bu kabilede kadınlar ne derse o oluyor! İşte erkeklerin eşlerini yalnızca gece gördüğü yer...

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Bu kabilelerden biri de Raute Kabilesi. Raute Kabilesi dışında bir başka dikkat çekici kabile ise Mosuolar... Bu kabilede her şeye kadınlar karar veriyorlar. Himalaya eteklerinde yaşayan Mosuo kabilesi, kadınlar tarafından yönetiliyor. İşte dünyanın en ilginç kabileleri ve şaşırtıcı özellikleri...

26.07.2020 16:17 - Son Güncelleme: 26.07.2020 16:17
Bu kabilede kadınlar ne derse o oluyor! İşte erkeklerin eşlerini yalnızca gece gördüğü yer...

İşte dünyanın en ilginç kabilerinden biri daha. Alışılmışın dışında yaşayan bu kabilenin özellikleri, herkesi çok şaşırtıyor.

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Bu kabilede kadınlar ne derse o oluyor! İşte erkeklerin eşlerini yalnızca gece gördüğü yer...

Mosuolar kabilesi, Yünnan ile Sıçuan eyaletlerinin sınır noktasındaki Lugu Gölü etrafında yaşıyorlar.

Bu kabilede kadınlar ne derse o oluyor! İşte erkeklerin eşlerini yalnızca gece gördüğü yer...

Burada soy kadınların üzerinden ilerliyor ve evde söz hakkı her zaman kadının oluyor.

Bu kabilede kadınlar ne derse o oluyor! İşte erkeklerin eşlerini yalnızca gece gördüğü yer...

Evin lideri, ailenin en büyük kadını oluyor ve son sözü daima o söylüyor.

Bu kabilede kadınlar ne derse o oluyor! İşte erkeklerin eşlerini yalnızca gece gördüğü yer...

Çocuk olduğunda da soy anne tarafından ilerliyor ve çocuklar annenin soyadını kullanıyor.

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