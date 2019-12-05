Bilim insanları araştırıyordu! Büyük gizem 2 bin yıl sonra açığa çıktı...
Mayalar M.S. 300'lü yıllarda imparatorluklarını kurmuş olan bir Orta Amerika toplumudur. Yontma taş devri teknolojisine dayanan, tekerleği bile tanımayan Maya Uygarlığı, yaşadıkları bölgeyi anıt mezarlar, görkemli tapınaklar ve gözlem evleriyle süslemiştir. Mayalar, gezegenimizin hiçten bir uygarlık kuran, geçmişi pek çok bilinmeyenle dolu, astronomi üzerine geniş bilgiye sahip gizemli ırklarından biridir. Ve Mayalar dönemine ait büyük bir yıl 2 bin yıl sonra ortaya çıkmış olabilir.
05.12.2019 09:54
- Son Güncelleme: 05.12.2019 10:05
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