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Bilim insanları araştırıyordu! Büyük gizem 2 bin yıl sonra açığa çıktı...

Mayalar M.S. 300'lü yıllarda imparatorluklarını kurmuş olan bir Orta Amerika toplumudur. Yontma taş devri teknolojisine dayanan, tekerleği bile tanımayan Maya Uygarlığı, yaşadıkları bölgeyi anıt mezarlar, görkemli tapınaklar ve gözlem evleriyle süslemiştir. Mayalar, gezegenimizin hiçten bir uygarlık kuran, geçmişi pek çok bilinmeyenle dolu, astronomi üzerine geniş bilgiye sahip gizemli ırklarından biridir. Ve Mayalar dönemine ait büyük bir yıl 2 bin yıl sonra ortaya çıkmış olabilir.

05.12.2019 09:54 - Son Güncelleme: 05.12.2019 10:05
Bilim insanları araştırıyordu! Büyük gizem 2 bin yıl sonra açığa çıktı...

Dresden Kodeksi, Mayalar döneminden günümüze kalan en eski kitabe olarak kabul ediliyor.

Bilim insanları araştırıyordu! Büyük gizem 2 bin yıl sonra açığa çıktı...

13'üncü yüzyıla ait olduğu düşünülen ve Almanya'nın Dresden kentinde bulunan Dresden Kodeksi, Mayalar tarihini ve astronomik bilgileri içeriyor.

Bilim insanları araştırıyordu! Büyük gizem 2 bin yıl sonra açığa çıktı...

İspanyol Krallığı'nın Yeni Dünya'ya ulaşması sebebiyle tarih sahnesinden silinen Mayalara ait dört yazından biri olan Dresden Kodeksi'nde gizemi bir türlü çözülemeyen metinler de yer alıyor.

Bilim insanları araştırıyordu! Büyük gizem 2 bin yıl sonra açığa çıktı...

"Secrets of Archaeology" adlı bir belgesel Dresden Kodeksi'ni konu alıyor.

Bilim insanları araştırıyordu! Büyük gizem 2 bin yıl sonra açığa çıktı...

Belgeselde 16'ncı yüzyılda yaşamış İspanyol Piskopos Diego de Linda'nın insan kurban etme uygulamasını tanımladığı ve piskoposun Yeni Dünya'da yaşayan yerlileri Hristiyanlık dinine inandırma çabaları sırasında bazı suçlar işlediği bilgisi veriliyor.

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