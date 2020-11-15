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Beyaz Saray'da gizli not! Mark Esper'in kovulma nedeni Afganistan mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli not skandalı. Başkan Donald Trump'ın kovduğu Savunma Bakanı Mark Esper olaydan kısa bir süre önce ABD birliklerinin Afganistan'dan hızla geri çekilmesine ilişkin endişeleri ifade eden gizli bir not gönderdiği ortaya çıktı.

15.11.2020 00:24 - Son Güncelleme: 15.11.2020 00:29
Beyaz Saray'da gizli not! Mark Esper'in kovulma nedeni Afganistan mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli not skandalı. Başkan Donald Trump'ın kovduğu Savunma Bakanı Mark Esper olaydan kısa bir süre önce ABD birliklerinin Afganistan'dan hızla geri çekilmesine ilişkin endişeleri ifade eden gizli bir not gönderdiği ortaya çıktı.

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Beyaz Saray'da gizli not! Mark Esper'in kovulma nedeni Afganistan mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıklamış, bu açıklama dünyada son haber olmuştu.

Beyaz Saray'da gizli not! Mark Esper'in kovulma nedeni Afganistan mı?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'da gizli not! Mark Esper'in kovulma nedeni Afganistan mı?

Esper'e hizmetleri için teşekkür eden Trump, Esper'in yerine geçecek ismin ise Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher C. Miller olacağını belirtmişti.

Beyaz Saray'da gizli not! Mark Esper'in kovulma nedeni Afganistan mı?

Trump, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin (Senato tarafından oybirliğiyle onaylanan) çok saygın Direktörü Christopher C. Miller'ın derhal geçerli olmak üzere Savunma Bakanı Vekili olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Chris, büyük bir iş çıkaracak! Mark Esper'in görevine son verildi. Kendisine hizmetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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