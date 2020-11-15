Beyaz Saray'da gizli not! Mark Esper'in kovulma nedeni Afganistan mı?

Trump, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin (Senato tarafından oybirliğiyle onaylanan) çok saygın Direktörü Christopher C. Miller'ın derhal geçerli olmak üzere Savunma Bakanı Vekili olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Chris, büyük bir iş çıkaracak! Mark Esper'in görevine son verildi. Kendisine hizmetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.