Beyaz Saray'da gizli not! Mark Esper'in kovulma nedeni Afganistan mı?
Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli not skandalı. Başkan Donald Trump'ın kovduğu Savunma Bakanı Mark Esper olaydan kısa bir süre önce ABD birliklerinin Afganistan'dan hızla geri çekilmesine ilişkin endişeleri ifade eden gizli bir not gönderdiği ortaya çıktı.
15.11.2020 00:24
- Son Güncelleme: 15.11.2020 00:29
Trump, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin (Senato tarafından oybirliğiyle onaylanan) çok saygın Direktörü Christopher C. Miller'ın derhal geçerli olmak üzere Savunma Bakanı Vekili olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Chris, büyük bir iş çıkaracak! Mark Esper'in görevine son verildi. Kendisine hizmetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
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