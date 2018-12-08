Belçika'da 'sarı yelekliler' protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler" Avrupa Birliği kurumlarına doğru yürümeye başladı.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 14:27:47 Güncelleme: 14:29:45
Belçikada sarı yelekliler protestosu

Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yelekliler", Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiğe kapattı.

Belçikada sarı yelekliler protestosu

FRANSA'DA POLİS 'SARI YELEKLİLER'E MÜDAHALE EDİYOR

Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 50'ye yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Belçikada sarı yelekliler protestosu

Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.

Belçikada sarı yelekliler protestosu

Şehrin merkezi Arts-Loi'da toplanan göstericiler, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu Schuman bölgesine doğru yürümeye başladı.

Belçikada sarı yelekliler protestosu

AB Konseyi binası yakınlarında "sarı yelekliler" ve polis karşı karşıya geldi.

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