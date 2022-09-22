Başkan Erdoğan’ın arabulucu olduğu Ukrayna-Rusya arasında esir takası gerçekleşti!



VİKTOR MEDVEDCHUK, ESİR TAKASINDA KULLANILDI

Serbest bırakılanlar arasında Ukrayna için savaşan ve idam cezası ile karşı karşıya olan 10 yabancı uyruklu savaşçının da olduğunu aktaran Yermak, savaş esrilerinin geçtiğimiz nisan ayında özel bir operasyonla yakalanan Putin'in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı Viktor Medvedchuk ile takas edildiğini açıkladı. Medvedchuk, Ukrayna'da vatana ihanetten yargılanıyordu.