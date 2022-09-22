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Başkan Erdoğan'ın arabulucu olduğu Ukrayna-Rusya arasında esir takası gerçekleşti!

Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, "Bu, Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmaların sonucudur" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, esir takasını savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
22.09.2022 08:26 - Son Güncelleme: 22.09.2022 08:28
Başkan Erdoğan’ın arabulucu olduğu Ukrayna-Rusya arasında esir takası gerçekleşti!


VİKTOR MEDVEDCHUK, ESİR TAKASINDA KULLANILDI
Serbest bırakılanlar arasında Ukrayna için savaşan ve idam cezası ile karşı karşıya olan 10 yabancı uyruklu savaşçının da olduğunu aktaran Yermak, savaş esrilerinin geçtiğimiz nisan ayında özel bir operasyonla yakalanan Putin'in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı Viktor Medvedchuk ile takas edildiğini açıkladı. Medvedchuk, Ukrayna'da vatana ihanetten yargılanıyordu.

Başkan Erdoğan’ın arabulucu olduğu Ukrayna-Rusya arasında esir takası gerçekleşti!


Yermak ayrıca, 5 Azov Taburu komutanı için 55 Rus savaş esirinin takas edildiğini aktararak, "Zor bir süreçti. 215 kişiyi serbest bıraktık. Bu, Silahlı Kuvvetlerin ön cephedeki çabalarının sonuçları da dahil olmak üzere, önemli bir sonuçtur" dedi.

Başkan Erdoğan’ın arabulucu olduğu Ukrayna-Rusya arasında esir takası gerçekleşti!


"İNSANIMIZI GERİDE BIRAKMAMAK SADECE SÖZ DEĞİL, BİR KURALDIR"
Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, "Muhafızlarımız evlerine gidiyor. Çünkü bizim için insanımızı geride bırakmamak sadece söz değil, bir kuraldır" dedi.

Başkan Erdoğan’ın arabulucu olduğu Ukrayna-Rusya arasında esir takası gerçekleşti!

"SAVAŞIN SONLANDIRILMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan’ın arabulucu olduğu Ukrayna-Rusya arasında esir takası gerçekleşti!


Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

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