Başkan Erdoğan'ın arabulucu olduğu Ukrayna-Rusya arasında esir takası gerçekleşti!
Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, "Bu, Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmaların sonucudur" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, esir takasını savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.
VİKTOR MEDVEDCHUK, ESİR TAKASINDA KULLANILDI
Serbest bırakılanlar arasında Ukrayna için savaşan ve idam cezası ile karşı karşıya olan 10 yabancı uyruklu savaşçının da olduğunu aktaran Yermak, savaş esrilerinin geçtiğimiz nisan ayında özel bir operasyonla yakalanan Putin'in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı Viktor Medvedchuk ile takas edildiğini açıkladı. Medvedchuk, Ukrayna'da vatana ihanetten yargılanıyordu.
"SAVAŞIN SONLANDIRILMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.