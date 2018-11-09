Avustralya'da şok saldırı!

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç yayaların arasında daldı. Avustralya basını olayda en az 19 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay nedeniyle iki kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Melbourne polisi, "Gördüklerimize dayanarak, bunun bilinçli yapılmış bir eylem olduğunu söylüyoruz" ifadesini kullandı. Avustralya basını ise olayın ardından yere yatırılarak gözaltına alınan adam ait görüntüleri paylaştı.

9 Kasım 2018 Cuma, 10:15:59 Güncelleme: 11:16:04
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Avustralyada şok saldırı!

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç yayaları ezdi.

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Avustralyada şok saldırı!

Kaldırıma çıkan araç, insanları hedef aldıktan sonra çarparak durabildi.

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Avustralyada şok saldırı!

Bourke Street Mall'daki çarpışmayla araç alev alıp patladı.

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Avustralyada şok saldırı!

Caddeden yükselen dumanlar, şehrin birçok yerinden görüldü.

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Avustralyada şok saldırı!

Aracı kullanan erkek ise, elinde bıçakla caddeye çıktı.

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