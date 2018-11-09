Avustralyada şok saldırı!

Avustralya'da şok saldırı!

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç yayaların arasında daldı. Avustralya basını olayda en az 19 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay nedeniyle iki kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Melbourne polisi, "Gördüklerimize dayanarak, bunun bilinçli yapılmış bir eylem olduğunu söylüyoruz" ifadesini kullandı. Avustralya basını ise olayın ardından yere yatırılarak gözaltına alınan adam ait görüntüleri paylaştı.

9 Kasım 2018 Cuma, 10:15:59 Güncelleme: 11:16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





