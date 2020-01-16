Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü! Katliam devam edecek

Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5 bin yabani devenin, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldüğü açıklandı. 10 bin devenin öldürüleceğini duyuran yetkililer katliama devam edecek.

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.

16.01.2020 15:57 - Son Güncelleme: 16.01.2020 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





