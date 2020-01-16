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Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü! Katliam devam edecek

Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5 bin yabani devenin, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldüğü açıklandı. 10 bin devenin öldürüleceğini duyuran yetkililer katliama devam edecek.

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.

16.01.2020 15:57 - Son Güncelleme: 16.01.2020 16:03
Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü! Katliam devam edecek

BBC'de yer alan habere göre, yerli aborjin halkının yaşadığı Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin yerel idaresi, pazar günü başlatılan deve itlafının beş gün sürdüğünü ve 5 bin yabani devenin öldürüldüğünü açıkladı.

Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü! Katliam devam edecek

APY yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe göstererek develeri itlaf etme kararı almıştı.

Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü! Katliam devam edecek

Daha sonra katliama yabani atlar da dahil edilmişti.

Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü! Katliam devam edecek

Kuraklık nedeniyle develerin su bulmak için büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiği ve bölgede yaşayanların tehlike altında olduğu iddia edilmişti.

Avustralya'da 5 bin deve öldürüldü! Katliam devam edecek

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülen operasyonda 5 bin devenin daha öldürüleceği tahmin ediliyor.

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