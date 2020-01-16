NASA'dan dehşete düşüren açıklama: Yılın geri kalanında...

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurum olan NASA'dan tüm dünyayı sarsan bir son dakika açıklaması yapıldı. Kuruma ait Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt ve Georgia Tech İklim Bilimcisi Kim Cobb tarafından yapılan ve tüm dünyayı geleceğe yönelik korkuya sürükleyen o açıklamaların ardından Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA)'dan da bu açıklamalara dayanak oluşturacak veriler sunuldu. İşte korkutan son dakika açıklamalarına ilişkin tüm detaylar…