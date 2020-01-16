NASA'dan dehşete düşüren açıklama: Yılın geri kalanında...
NASA'dan dünyayı korkutan son dakika açıklaması... Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) uzay programı çalışmalarından sorumlu olan NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt tarafından yapılan açıklama dünyayı hem şoke eden hem de gerçekleri bir bir gösterir cinsten. İşte dünyayı bekleyen korkunç gelecek.
ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurum olan NASA'dan tüm dünyayı sarsan bir son dakika açıklaması yapıldı. Kuruma ait Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt ve Georgia Tech İklim Bilimcisi Kim Cobb tarafından yapılan ve tüm dünyayı geleceğe yönelik korkuya sürükleyen o açıklamaların ardından Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA)'dan da bu açıklamalara dayanak oluşturacak veriler sunuldu. İşte korkutan son dakika açıklamalarına ilişkin tüm detaylar…
KORKUTAN GELECEK ÇOK UZAK DEĞİL
Açıklamada, 2010-2020 yılları arası dünya ortalama sıcaklığının 14,7 derece olarak tespit edildiği, bunun da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde olduğu kaydedildi. İklim kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1880'den bu yana son 10 yılda en sıcak 8 yılın yaşandığına dikkati çeken yetkililer, 2019 yılının ise 140 yıl içinde ikinci en sıcak yıl olduğunu vurguladı...
NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt, 1960'lardan bu yana her 10 yılın bir öncekinden daha sıcak geçtiğini vurgulayarak, "Kömür, petrol ve gazın yakılmasından kaynaklı sera gazlarını stabilize edene kadar bu artış her yıl gördüğümüzün bir parçası olacak." ifadesini kullandı...