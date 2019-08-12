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Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?

ABD'nin UFO ve uzaylılara ilişkin kalıntıların sır gibi saklandığı iddia edilen 51. Bölge isimli askeri üs gizli bir şekilde ilk kez bu kadar yakından ve net görüntülendi. Öyle ki, Nevada'daki bu halka kapalı ve 24 saat korunan bölgenin varlığı birkaç yıl öncesine kadar ABD hükümeti tarafından doğrulanmamıştı bile! ABD'nin gizli üssü Area 51 ya da 51. Bölge esrarını halen koruyor. Bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok. Body Bushman isimli 51. Bölge'de çalışan bilim adamı ise ölmeden önce çektiği videoyla ABD'nin büyük bir sırrını ortaya çıkardı. Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?

12.08.2019 22:11 - Son Güncelleme: 12.08.2019 22:14
Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?

ABD'nin gizli üssü Area 51 ya da 51. Bölge esrarını halen koruyor. Bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok. Body Bushman isimli 51. Bölge'de çalışan bilim adamı ise ölmeden önce çektiği videoyla ABD'nin büyük bir sırrını ortaya çıkardı.

Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?

Boyd Bushman, 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır.

Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?

Bushman, ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi.

Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?

Body Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğunu işaret etti.

Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?

Bu iki grubu dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır.

Body Bushman uzaylıların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını ayrıca Quintumnia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir.

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