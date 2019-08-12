ABD'nin UFO ve uzaylılara ilişkin kalıntıların sır gibi saklandığı iddia edilen 51. Bölge isimli askeri üs gizli bir şekilde ilk kez bu kadar yakından ve net görüntülendi. Öyle ki, Nevada'daki bu halka kapalı ve 24 saat korunan bölgenin varlığı birkaç yıl öncesine kadar ABD hükümeti tarafından doğrulanmamıştı bile! ABD'nin gizli üssü Area 51 ya da 51. Bölge esrarını halen koruyor. Bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok. Body Bushman isimli 51. Bölge'de çalışan bilim adamı ise ölmeden önce çektiği videoyla ABD'nin büyük bir sırrını ortaya çıkardı. Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?
Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?12.08.2019 22:36
- Amerika'nın gizlediği 51. Bölge'nin altında ne var? 51. Bölge nerede? 51. Bölge'de uzaylılar gerçekten var mı?
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