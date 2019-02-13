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Amerika'daki bu tünelden daha korkunç bir yer yok! +18'lik görüntüler...

İddia ediyoruz, dünyada buradan daha korkunç bir yer yok. San Diego'da bulunan McKarney Manor Korku Tüneli, 'korku'nun kelime anlamının tam karşılığı. Buraya giriş ücretsiz. Ancak ücretsiz olmasına rağmen size yapılacak işkenceleri kabul edebilir misiniz o size kalmış. İçeriden gelen fotoğraflar ise hiç akıl alır gibi değil.

13.02.2019 13:01 - Son Güncelleme: 13.02.2019 13:01
Amerika'daki bu tünelden daha korkunç bir yer yok!

San Diego'da bulunan McKarney Manor Korku Tüneli, belki de yeryüzünde çıkabileceğiniz en korkunç maceranın adresi. Çünkü orada işkence bile sıradan bir eylem olarak kalıyor. McKarney Manor Korku Tüneli, belki de yeryüzünde çıkabileceğiniz en korkunç maceralardan birisi.

Bu çılgın projenin arkasında, bu işe 14 yılını veren Russ McKarney bulunuyor.

Amerika'daki bu tünelden daha korkunç bir yer yok!

Bu ürkütücü korku tüneline girebilmek için bazı koşulları yerine getirmeniz gerekiyor.

Öncelikle 21 yaşında olmalısınız. Tünel yolculuğu boyunca tüm haklarınızdan kendi rızanız ile vazgeçtiğinizi gösteren bir feragatname imzalamalısınız. Sağlık durumunuzda hiçbir sorun bulunmamalı ve fiziksel olarak tünel yolculuğu için yeterli olmalısınız.

Amerika'daki bu tünelden daha korkunç bir yer yok!

Tünele aynı anda yalnızca iki kişi alınıyor ve içeridekilerin yolculuğu genellikle 4-7 saat arası sürüyor.

Amerika'daki bu tünelden daha korkunç bir yer yok!

Tünel içinde karşılaşabileceğiniz her şeyin size dokunma, üstünüze kusma, yüzünüzü bir şeyler ile kapatma ve aslında yasadışı olmayan her şeyi yapma hakkı var.

Amerika'daki bu tünelden daha korkunç bir yer yok!

Tanıtım videosundaki LA Times muhabirinin "En vahşisinden, en adrenalin dolusuna kadar dünyada yaşamadığım macera kalmadı, ama ben böylesini görmedim" demesi olayı özetliyor...

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