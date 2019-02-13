Amerika'daki bu tünelden daha korkunç bir yer yok! +18'lik görüntüler...

Bu ürkütücü korku tüneline girebilmek için bazı koşulları yerine getirmeniz gerekiyor.

Öncelikle 21 yaşında olmalısınız. Tünel yolculuğu boyunca tüm haklarınızdan kendi rızanız ile vazgeçtiğinizi gösteren bir feragatname imzalamalısınız. Sağlık durumunuzda hiçbir sorun bulunmamalı ve fiziksel olarak tünel yolculuğu için yeterli olmalısınız.