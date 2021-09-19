Aleksey Navalni ifşa etti ortalık karıştı! Sergey Lavrov'un aşk hayatı deşifre oldu! Yatlar, rüşvetler ve bir sevgili...
Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin hedefinde bu kez hepimizin yakından tanıdığı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov var. Navalni'nin ekibi tarafından yayımlanan raporda Lavrov'un aşk hayatı deşifre edildi. Yatlar, rüşvetler ve bir sevgili... Bakan Lavrov ne saklıyor?" isimli raporda anlatılanlar dünya gündemine bomba gibi oturdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir yakın çalışma arkadaşı olan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un (71) sevgilisinin lüks hayatını finanse ettiği ve onu 60'dan fazla diplomatik misyona götürdüğü iddia edildi.
Hapisteki Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ekibi tarafından yayımlanan bir rapora göre, oyuncu ve restoran işletmecisi Svetlana Polyakova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda 2014 yılından beri çalışıyor.
'BAKANLIK UÇAĞINDA'
Navalni'nin ekibinin hazırladığı "Yatlar, rüşvetler ve bir sevgili... Bakan Lavrov ne saklıyor?" isimli raporda, Svetlana Polyakova'nın Fransa, İtalya, İsviçre, Japonya, Singapur, Portekiz ve Yunanistan dahil pek çok ülkeye Lavrov'la seyahat ettiği ve Dışişleri Bakanlığı'nın uçağını da özellikle son bir hafta sık sık kullandığı kaydedildi.
Söz konusu seyahatlerin bazılarında lüks tatiller, gösterişli evler ve yatların da yer aldığı kaydedilen rapora göre, Putin'e yakın oligarklardan Oleg Deripaska'nın gemisinde geçirilen zamanlara bazen Polyakova'nın annesi, kızları ve yeğenlerinin de dahil olduğu belirtildi.