Aleksey Navalni ifşa etti ortalık karıştı! Sergey Lavrov’un aşk hayatı deşifre oldu! Yatlar, rüşvetler ve bir sevgili...

'BAKANLIK UÇAĞINDA'

Navalni'nin ekibinin hazırladığı "Yatlar, rüşvetler ve bir sevgili... Bakan Lavrov ne saklıyor?" isimli raporda, Svetlana Polyakova'nın Fransa, İtalya, İsviçre, Japonya, Singapur, Portekiz ve Yunanistan dahil pek çok ülkeye Lavrov'la seyahat ettiği ve Dışişleri Bakanlığı'nın uçağını da özellikle son bir hafta sık sık kullandığı kaydedildi.