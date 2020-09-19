Ajanslar son dakika olarak geçti! Yunanistan'a bir şok daha
Hafta başında Akdeniz'de ortaya çıkan kasırga, Yunanistan'ı etkiledi. Gece boyunca süren felaketin bilançosu gün ışıyınca ortaya çıktı. Yerel medya ölü ve kayıpların olduğunu bildirdi.
19.09.2020 15:58
- Son Güncelleme: 19.09.2020 15:58
Hafta başında ortaya çıktı, hızla Yunanistan kıyılarına ulaştı, korkuyla beklenen felaket gece yarısı ülkenin orta kesimini yerle bir etti.
Akdeniz üstünden Yunanistan'a gelen tropikal Medicane'nin (Akdeniz Kasırgası) yol açtığı felaket, sabah gün ağarınca göründü.
Batıdaki Kefolanya ve Ithaca adalarından ana karaya ulaşan tufan yolları ve mezarlıkları yuttu, sokaklar ve evler sel altında kaldı.
Tropikal fırtına yoğun yağış getirdi, Reuters ve AP haber ajansları binlerce insanın mahsur kaldığı ülkede en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor.
Kurbanlardan biri, Farsala yakınlarındaki sel basan evinde cansız bedeni bulunan yaşlı bir kadın. Diğer kurban ise, sel sularına kapılan 63 yaşındaki erkek çoban.